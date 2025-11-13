Pomozimo Saneli Čizmić, majci troje djece da ozdravi: Za liječenje joj je potrebno 45.000 eura

Humanitarna organizacija Pomozi.ba pokrenula je apel za Sanelu Čizmić, hrabru majku tri djevojčice, kojoj je hitno potrebna pomoć.

Pozivom na broj 17047 donirate 2 KM i time joj pružate novu nadu u borbi za život.

- Sanela se već dugo bori s teškim bolestima. Nakon brojnih problemima sa bubrezima, koji su na kraju otkazali, stigla je i teška dijagnoza – karcinom grlića maternice. Prošla je kroz kemoterapije, zračenja, bolove i neizvjesnost. Kada su se u BiH iscrpile mogućnosti liječenja, u Turskoj joj je preporučeno postavljanje nefrostomskih drenova s obje strane kako bi se spasili bubrezi, te četiri nova ciklusa kemoterapija, nakon kojih će se znati da li je potrebna operacija. Za liječenje joj je potrebno 45.000 EUR, iznos koji ova samohrana majka, iscrpljena bolešću i brigom za svoju djecu, ne može sama prikupiti.

Sanela više nema snage sama da se bori, ali zajedno mi možemo biti njena snaga. Pomozimo joj da ozdravi, da se bezbrižna vrati svojim kćerkama, njihovim zagrljajima i osmijesima.

Pored poziva na broj 17047, koji je dostupan svim bh. operaterima, pomoći možete i putem web stranice klikom na opciju DONIRAJ ODMAH, te uplatom na račune navedene u produžetku.

Hajde da zajedno pokažemo da humanost još uvijek živi među nama – poručili su iz Udruženja.

Računi za uplate:

Za uplate iz BiH:

NLB Banka d.d.

Br. računa

132-260-20223371-17

UniCredit Bank

Br. računa

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

Br. računa

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

Br. računa

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d.

Br. računa

141-306-53201196-79

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

Br. računa

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

Br. računa

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank d.d. BiH

Br. računa

199-496-00059682-82

Primalac

Udruženje “Pomozi.ba”, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha plaćanja

Sanela Čizmić.