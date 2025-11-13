Munjić: "Nikada nikoga nisam nezakonito zaposlio, podnio sam prijave protiv tužioca koji je predao poruke"

Vršilac dužnosti direktora Federalne uprave policije (FUP) Vahidin Munjić gostovao je u emisiji Dnevnik D gdje je govorio o slučaju "spornih poruka" zbog kojeg je pred Vrhovnim sudom Federacije održano ročište, kao i o drugim otvorenim istragama.

Munjić je potvrdio da još uvijek obavlja funkciju vršioca dužnosti direktora FUP-a te da nije dobio informaciju o odluci suda.

- Još uvijek obavljam dužnost vršioca dužnosti direktora Federalne uprave policije. Sudsku odluku, kakva god bude, poštovat ću - rekao je Munjić za FTV.

Prema navodima Tužilaštva, Munjić i još tri osobe terete se za koruptivna krivična djela: zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem, pogodovanje i ometanje istrage. On, međutim, odbacuje sve optužbe.

- Nikada nikoga nisam nezakonito zaposlio. Svako zapošljavanje je izvršeno u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih komisija - istakao je.

Poruke objavljenje u medijima

Upitan o autentičnosti poruka koje su objavljene u medijima, Munjić je kazao da neke prepoznaje, ali da se njihov sadržaj pogrešno tumači.

- Riječ "spengati" ne znači miješanje u rad policije. To znači da se traži da se posao uradi, da se sve kriminalne osobe gone u skladu sa zakonom - objasnio je.

Dodao je kako se u porukama navode imena osoba koje nikada nisu ni zaposlene te da se zapošljavanje u FUP-u ne može obaviti bez posebnih komisija.

- Nemoguće je da direktor FUP-a utječe na zapošljavanje. Komisija ima tri člana – iz Agencije za državnu službu, sindikata i organa koji zapošljava - naglasio je.

"Poruke su izašle iz tužilačkog spisa"

Munjić tvrdi da su poruke, koje su predmet medijskih objava, procurile iz samog tužilačkog spisa.

- Svoj telefon sam uredno predao tužiocu, zajedno sa šifrom, u nadi da će ih zaštititi. Međutim, te poruke su izašle iz tužilačkog spisa i završile u medijima. To je vrlo loša poruka građanima“, rekao je.

Zbog toga je, kaže, podnio više krivičnih prijava.

- Podnio sam prijave protiv tužioca koji je te poruke predao novinarima. Nije riječ o odgovornosti novinara, već o zloupotrebi unutar tužilaštva - dodao je.

Uređaj "Kečer"

Munjić je otkrio da je još ranije podnio krivičnu prijavu zbog, kako tvrdi, nezakonitog prisluškivanja građana tokom prethodnog mandata rukovodstva FUP-a.

- Riječ je o uređaju koji se zove ‘Kečer’, koji imitira mobilne uređaje i prati telefonske pozive. Po zakonu, svako prisluškivanje mora imati sudsku naredbu, ali u mnogim slučajevima takvih naredbi nije bilo. Nekoliko stotina građana je bilo prisluškivano - rekao je Munjić.

Na pitanje da li vjeruje da je trenutni postupak protiv njega reakcija na tu prijavu, odgovorio je: "Ne znam da li je to slučajnost, ali od kad sam podnio prijavu, ništa nije poduzeto. Godinu dana stoji u ladici."

"Neću dati ostavku"

Govoreći o mogućnosti povlačenja s funkcije, Munjić je jasno poručio da nema namjeru dati ostavku.

- Ja sam policajac 34 godine. Dok se nešto ne dokaže, neću se povući. Zakon jasno kaže kada policijski službenik mora odstupiti, a to je tek kad optužnica bude potvrđena - rekao je.

Dodao je da je FUP trenutno u najboljoj formi.

- Nikada nismo bili jači. Prvi smo u borbi protiv sajber kriminala, trgovine ljudima i organizovanog kriminala. Radimo predano na više značajnih predmeta, uključujući i slučaj ubistva Dženana Memića - kazao je Munjić, najavljujući da bi taj predmet uskoro mogao biti priveden kraju.

"Porodica Memić zaslužuje istinu"

Munjić je potvrdio da Federalna uprava policije intenzivno radi na predmetu ubistva Dženana Memića.

- Došli smo do važnih dokaza i nadam se da ćemo konačno završiti taj slučaj do kraja godine. Porodica Memić zaslužuje da pronađe mir nakon gotovo deset godina -izjavio je.

O slučaju pedofilije u Tuzli

Munjić je govorio i o nedavnim hapšenjima u Tuzli zbog pedofilije, među kojima su i policijski službenici.

- Tuzlanska policija je odradila odličan posao. Dokumentovati takve slučajeve nije lako, ali radili su odgovorno i profesionalno. Federalna uprava policije stoji im na raspolaganju, posebno kroz naš sektor za borbu protiv sajber kriminala - rekao je.

"Zna se ko me je lažno prijavio"

Na kraju razgovora, Munjić je poručio da vjeruje kako su slučajevi koji se protiv njega vode pokušaji diskreditacije.

- Zna se ko su ti ljudi. Podnijeli su lažne prijave protiv mene. Da je bilo ičeg utemeljenog, ne bi istraga trajala godinu i po dana bez dokaza - kazao je.

Potvrdio je da će uskoro podnijeti dopunu krivične prijave u slučaju prisluškivanja, te naglasio da ostaje pri svom uvjerenju da pravosuđe mora djelovati nepristrasno i zakonito.