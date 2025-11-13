Američka delegacija s gradonačelnikom Sarajeva: Izgradnja WTC-a će ojačati veze SAD i BiH

Tokom susreta razgovarano je o načinima kako povećati broj američkih kompanija i investitora koji posluju u glavnom gradu BiH.

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Džon Ginkel, danas se sastao s gradonačelnikom Sarajeva Samirom Avdićem u Vijećnici.

Ginkel je posebno istakao značaj planiranog projekta izgradnje Svjetskog trgovačkog centra (World Trade Center – WTC) u Sarajevu.

- Dolazak ove prestižne američke franšize u Bosnu i Hercegovinu mogao bi dodatno pozicionirati Sarajevo kao atraktivnu destinaciju za investicije, podstaći međunarodnu trgovinu i ojačati ekonomske veze između SAD-a i BiH - rekao je Ginkel.

- Na ovaj način možemo zajednički graditi prosperitetniju budućnost - dodao je, naglašavajući važnost saradnje u kreiranju novih poslovnih prilika i razvoju ekonomije glavnog grada.