Savjetnik za odnose s javnošću Grada Mostara Miroslav Landeka: Plašim se bolesti i potresa

Ime i prezime: Miroslav Landeka.

Datum i mjesto rođenja: 29. april 1967., Posušje.

Šta prvo uradite kad se probudite: Ugasim alarm na mobitelu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Poviješću i kamenom.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Novinar.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Jednu knjižnicu.

Najdraža pjesma: Više je njih.

Šta gledate na televiziji: Nogomet i filmove.

Šta Vas nervira: Laž, neuređenost u svemu, krivi ljudi na krivim mjestima.

Najdraži grad: Više ih je iz više razloga, uspomena, prijatelja, obitelji...

Najbolji poklon koji ste dobili: Sunčane naočale.

Čega se plašite: Bolesti i potresa.

S kim najradije pijete kafu: S pravim prijateljima i obitelji.

Omiljena društvena mreža: Razgovor uživo.

Najdraža boja: Plava i crvena.

Ko Vam je uzor: Čestiti i uspješni ljudi u kulturi, sportu, znanosti, politici...

Najdraži pisac: Ivo Andrić na prvom mjestu pa nekolicina njih još.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uništio sve naoružanje.

Omiljeni muzičar ili bend: Volim muziku generalno, mnogo je omiljenih i bendova i pjevača.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Milena“, Ivica Petrović.

Tim za koji navijate: HŠK Zrinjski Mostar i GNK Dinamo Zagreb.

Omiljena narodna izreka: „Dobro se dobrim vraća“.

Koje pitanje najviše mrzite: Šta ima, gdje si?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Dale Cooper, agent FBI-a iz serije „Twin Peaks“ iz 90-ih

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Rusiju Transsibirskom željeznicom.