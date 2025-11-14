Savjetnik za odnose s javnošću Grada Mostara Miroslav Landeka: Plašim se bolesti i potresa

Ime i prezime: Miroslav Landeka.
Datum i mjesto rođenja: 29. april 1967., Posušje.
Šta prvo uradite kad se probudite: Ugasim alarm na mobitelu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Poviješću i kamenom.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Novinar.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Jednu knjižnicu.
Najdraža pjesma: Više je njih.
Šta gledate na televiziji: Nogomet i filmove.
Šta Vas nervira: Laž, neuređenost u svemu, krivi ljudi na krivim mjestima.
Najdraži grad: Više ih je iz više razloga, uspomena, prijatelja, obitelji...
Najbolji poklon koji ste dobili: Sunčane naočale.
Čega se plašite: Bolesti i potresa.
S kim najradije pijete kafu: S pravim prijateljima i obitelji.
Omiljena društvena mreža: Razgovor uživo.
Najdraža boja: Plava i crvena.
Ko Vam je uzor: Čestiti i uspješni ljudi u kulturi, sportu, znanosti, politici...
Najdraži pisac: Ivo Andrić na prvom mjestu pa nekolicina njih još.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uništio sve naoružanje.
Omiljeni muzičar ili bend: Volim muziku generalno, mnogo je omiljenih i bendova i pjevača.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Milena“, Ivica Petrović.
Tim za koji navijate: HŠK Zrinjski Mostar i GNK Dinamo Zagreb.
Omiljena narodna izreka: „Dobro se dobrim vraća“.
Koje pitanje najviše mrzite: Šta ima, gdje si?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Dale Cooper, agent FBI-a iz serije „Twin Peaks“ iz 90-ih
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Rusiju Transsibirskom željeznicom.