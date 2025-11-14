Sunčano vrijeme danas, moguća umjerena oblačnost: Temperatura zraka do 20 stepeni

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prijepodne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Vjetar slab uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, a dnevna od 14 do 20 °C.

U Sarajevu pretežno sunčano. U jutarnjim satima u nižim dijelovima grada je moguća magla ili niska naoblaka. Jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 14 °C.

Biometeorološke prilike će biti povoljne tokom većeg dijela dana. Stabilno i pretežno sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost, pozitivno će djelovati na opće zdravstveno stanje i radni učinak stanovništva.

U jutarnjim satima, u kotlinama Bosne i duž riječnih tokova, magla i niska naoblaka mogu uzrokovati slabije raspoloženje, osjećaj hladnoće i manju psihofizičku usporenost kod meteoropata i hroničnih bolesnika.

Tokom dana, uz porast temperature zraka, očekuje se poboljšanje raspoloženja, porast energije i smanjenje tegoba kod većine osjetljivih grupa. Jutarnje temperature od 4 do 10 °C mogu kratkotrajno nepovoljno djelovati na kardiovaskularne i respiratorne bolesnike, posebno u područjima sa zadržavanjem magle. Preporučuje se adekvatno odijevanje u jutarnjim satima. Sunčani periodi dana pogodni su za boravak na otvorenom i umjerene fizičke aktivnosti.