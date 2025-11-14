Stanje na putevima: Kraj sedmice donosi pojačane gužve na graničnim prijelazima i gradskim saobraćajnicama

Zbog oštećenja asfalta na naplatnom mjestu Bradina na autocesti A-1, danas će se izvoditi radovi na ulaznim trakama te će autocesta biti zatvorena

Dž. R.

14.11.2025

Kolovoz je pretežno suh ili mjestimično vlažan, uz mogućnost poledice na pojedinim dionicama u višim planinskim predjelima. U kotlinama i duž riječnih tokova prisutna je magla koja smanjuje vidljivost, pa se vozačima savjetuje pojačan oprez. Zbog kraja radne sedmice i povećanog saobraćaja, gužve i duža zadržavanja očekuju se ne samo u okolini gradskih centara, već i na graničnim prijelazima.

Zbog oštećenja asfalta na naplatnom mjestu Bradina na autocesti A-1, danas će se izvoditi radovi na ulaznim trakama te će autocesta biti zatvorena na kružnom toku Bradina, a saobraćaj preusmjeren magistralnom cestom do naplatnog mjesta Tarčin.

Za danas je, zbog radova na asfaltiranju, u vremenu od 10:30 do 17 sati, najavljena obustava saobraćaja na regionalnom putu R-443 Visoko-Kiseljak. Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati alternativnim pravcima: Kiseljak-Lepenica (A-1), Visoko-Lepenica (A-1) i Kiseljak-Busovača-Kiseljak.

Zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. (počeli radovi 27.10.2025.)

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnoj cesti Ustiprača-Goražde (na lokalitetu kamenoloma), svakog radnog dana u vremenu od 09 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever i Visoko-Kakanj, kao i na magistralnim cestama: Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), Konjic-Jablanica, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Klašnice-Banja Luka, Jablanica-Blidinje (na dionici Jablanica-Kosne Luke), Semizovac-Olovo, Gacko-Foča (u Sastavcima), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk), Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

