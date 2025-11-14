MUP ZDK spreman za utakmicu BiH i Rumunije: Zenica pod videonadzorom, u pogonu i dronovi

Uprava policije MUP-a ZDK je uoči predstojeće kvalifikacione nogometne utakmice između Bosne i Hercegovine i Rumunije, pojačala nadzor nad gradom kroz svoje aktivnosti.

Pod stalnim videonadzorom je svaki dio grada, a u pogonu će biti i dronovi i službena vozila sa instaliranim kamerama.

Iz MUP-a ZDK su kazali da postojeći sistem videonadzora obuhvata 120 fiksnih kamera raspoređenih na ključnim lokacijama u gradu.

Uz njih, 72 kamere su instalirane na službenim vozilima, čime se obezbjeđuje praćenje situacije i u pokretu. U sistem su uključene i četiri kamere na dronovima koje omogućavaju nadzor iz zraka i brzu reakciju u realnom vremenu.

Od ukupnog broja, 70 kamera su analitičke i koriste napredne tehnologije za prepoznavanje registarskih oznaka i detekciju sumnjivih aktivnosti, pri čemu se svi podaci obrađuju putem informacionog sistema RENATA, koji primjenjuje savremene AI algoritme za brzu analizu i donošenje sigurnosnih procjena.

Postavljeni videonadzorni sistemi omogućavaju pravovremeno otkrivanje i reagovanje policijskih službenika na sve sigurnosne izazove, kako bi se spriječile nedozvoljene radnje, te mogu poslužiti kao dokazni materijal u postupcima protiv lica koja počine prekršaje ili krivična djela.

Zahvaljujući videonadzoru, policija može brže reagovati na moguće sigurnosne prijetnje i efikasnije koordinirati policijske aktivnosti na terenu.

U tom smislu, ministar Emir Vračo i policijski komesar Admir Gazić su izvršili obilazak operativnog nadzornog centra u Ministarstvu i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u kojima se vrši kontrola i nadzor svih platformi na kojim su integrisani ovi sistemi nadzora, a također su u krugu Centra za obuku i smještaj Specijalne policijske jedinice izvršili obilazak službenih vozila na kojima su instalirane nadzorne kamere, te su također prezentirane i aktivnosti tima za rad sa bespilotnim letjelicama - dronovima.

Ove mjere predstavljaju važan segment ukupnog sistema bezbjednosnih aktivnosti koje policija provodi s ciljem očuvanja javnog reda i mira, zaštite učesnika i posjetilaca utakmice, te sprečavanja bilo kakvih oblika narušavanja sigurnosti.

- Sve navedeno je pokazatelj jednog integrisanog pristupa u kontekstu korištenja sistema nadzora, koji ne samo da omogućava nadzor i praćenje stanja na terenu nego omogućava i visok nivo koordinacije u postupanju službi i svih organizacionih jedinica, što se u konačnici manifestuje u povećanju nivoa sigurnosti na području grada u svim segmentima - kazali su iz MUP-a ZDK.

Na kraju su naglasili da to prvenstveno znači da je glavni cilj ovakvog pristupa očuvanje javnog reda i mira, sigurnosti građana, a u kontekstu nastupajućeg sportskog događaja i stvaranje sigurnog ambijenta za održavanje istog.

Utakmica BiH i Rumunije stiže u trenutku jako loših odnosa između navijača predvođenih BH Fanaticosima i Nogometnog saveza BiH na čelu s Vicom Zeljkovićem. Istovremeno pojava nove navijačke grupe koja planira pratiti Zmajeva unijela je dozu straha od mogućih sukoba među pristalicama iste reprezentacije.

Na sve to treba dodati da će gostujuću selekciju u Zenici pratiti njihova navijačka grupa što daje dodatnu težinu zadatka domaćim policijsko-sigurnosnim organima.