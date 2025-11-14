VSTV BiH: U prva dva dopisa Pašić nije spominjao slučaj Dodik, treći je krivična prijava, a to je posao za Tužilaštvo

Nakon što su pojedini mediji objavili da je VSTV-u prije mjesec stigla prijava Džermina Pašića protiv Milanka Kajganića i da u tom segmentu nije ništa poduzeto, oglasili su se iz VSTV-a.

– U cilju objektivnog informiranja javnosti, želimo da Vas obavijestimo o sljedećim činjenicama kada je riječ o dopisima koje je zamjenik glavnog tužitelja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine uputio Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV-u BiH) a kojih dio se prenosi i interpretira, i na neprimjeren način, u pojedinim medijima u Bosni i Hercegovini:

VSTV BiH je u posljednjih šest mjeseci zaprimio tri dopisa zamjenika glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH, Džermina Pašića. Prvi dopis je stigao 25.7.2025. godine i bio je naslovljen na predsjednika i članove VSTV-a, te na znanje glavnom tužitelju Tužilaštva BiH. U navedenom dopisu, zamjenik glavnog tužitelja iznosi svoje nezadovoljstvo isključivo institucionalnim mehanizmima njegove zaštite od, kako navodi, neosnovanih i kontinuiranih medijskih diskreditacija, kao i nezadovoljstvo učinkovitošću mehanizma njegove fizičke zaštite, referirajući se na slučaj pronađene naprave za praćenje ispod njegov automobila. Imajući u vidu da je zamjenik glavnog tužitelja dostavio navedeni dopis na znanje glavnom tužitelju Tužilaštva Bosne i Hercegovine, dana 20.8.2025. godine glavni tužitelj Tužilaštva Bosne i Hercegovine dostavlja VSTV-u BiH i zamjeniku glavnog tužitelja Džerminu Pašiću detaljnu informaciju o poduzetim radnjama i aktivnostima od dana pronalaska naprave za praćenje 3.7.2025. godine iz koje se može zaključiti da su poduzete adekvatne mjere na zaštiti zamjenika glavnog tužitelja.

Nakon ovog dopisa, rukovodstvo VSTV-a BiH obavilo je u prostorijama VSTV-a BiH razgovor sa zamjenikom glavnog tužitelja Pašićem, na kojem isti nije iznio bilo kakve nove konkretne informacije vezane za postupanje njegovog nadređenog, a za koje bi se moglo procijeniti da bi mogle imati elemente stegovnog prekršaja. Drugi dopis zamjenika glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH Džermina Pašića stigao je u VSTV BiH 8.10.2025. godine i isti je bio naslovljen na članove Predsjedništva VSTV-a BiH i članova VSTV-a BiH te na Odjel za stegovne postupke i etiku. Predmet ovog dopisa glasi Pritužba – Informacija o kontinuiranim radnjama ugrožavanja prava i nezavisnost te izvršavanja obaveza zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva BiH. U sadržaju ovog dopisa tužitelj Pašić izražava nezadovoljstvo svojim profesionalnim statusom navodeći predmet protiv Radovana Viškovića, Milorada Dodika i Nenada Stevandića, bez iznošenja bilo kakvih dokaza o mogućoj krivičnoj odgovornosti glavnog i postupajućeg tužitelja Tužilaštva BiH, isključivo kao ilustraciju razloga za statusno nezadovoljstvo, napominjući da postoje i drugi primjeri kojim se može ilustrirati degradacija njegovog profesionalnog statusa a koje bi eventualno mogao usmeno izložiti. Ovaj dopis je proslijeđen adresantima te za informaciju Uredu stegovnog tužitelja kako bi procijenio da li se dopis može tretirati kao pritužba.

Treći dopis zamjenika glavnog tužitelja Džermina Pašića u VSTV BiH stiže 12.11.2025. godine. Riječ je zapravo o dopisu koji je zamjenik glavnog tužitelja Džermin Pašić uputio Posebnom odjelu za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, Odsjek za korupciju Tužiteljstva Bosne i Hercegovine te isti proslijedio „na znanje“ VSTV-u BiH. Ovaj dopis, koji sadrži krivičnu prijavu protiv glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH i postupajuće tužiteljice u navedenom predmetu, je, u skladu sa svojim sadržajem, istog dana, upućen u rad Uredu stegovnog tužitelja. Napominjemo da je samo za pretpostaviti da je ovaj dopis dostavljen VSTV-u BiH na znanje, jer je općepoznato da su za provođenje krivičnih istraga u BiH nadležna isključivo tužiteljstva. Dakle, prva dva dopisa su se odnosila na nezadovoljstvo zamjenika glavnog tužitelja, prvo percipiranim mjerama njegove zaštite i drugo, generalno, njegovim profesionalnim statusom u Tužiteljstvu BiH i nisu predstavljala kako se u nekim medijima navodi „upozorenja na Kajganićeve odluke u slučaju Dodik“, dok treći dopis predstavlja krivičnu prijavu kako je navedeno.

Ovim putem pozivamo medija da se suzdrže od objavljivanja parcijalnog sadržaja dokumenta i neprovjerenih informacija, kao i od interpretacija događaja u pravosuđu za koje nemaju adekvatne i cjelovite informacije. Ovakvo neodgovorno ponašanje pojedinih medija dovodi do uznemirenja javnosti i narušavanja povjerenja građana u pravosudni sustav.