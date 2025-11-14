Međureligijsko vijeće BiH reagiralo na Dodikov skandalozni govor: "Najoštrije osuđujemo"

Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine oglasilo se povodom skandaloznog govora Milorada Dodika u Istočnom Sarajevu gdje je tokom skupa SNSD-a uputio brojne uvrede na račun bošnjačkog naroda.

U saopćenju za javnost, Međureligijsko vijeće je navelo kako su ovakve izjave za oštru osudu.

- Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini, ljudi vjere okupljeni u zajedničkom nastojanju da našu zajedničku domovinu učine svima dovoljno velikom i sigurnom za nesmetan život, želimo ovim saopštenjem da izrazimo našu najoštriju osudu i negodovanje. Niti jedan čovjek, a najmanje političar ne smije na ovako pogrdan i uvredljiv način govoriti o ljudima druge vjere i nacionalnosti, kao što je to učinio gospodin Milorad Dodik - naveli su.

Naglašavaju i to kako njegov skandalozan govor na skupu u Istočnom Sarajevu, dana 11. novembra 2025. godine, na kojem je na gnusan i duboko uvredljiv način vrijeđao muslimane i Bošnjake, prevazilazi sve granice političkog komuniciranja.

- Ovakav govor predstavlja neoprostivu uvredu ne samo za muslimane i Bošnjake, već svima nama, ljudima koji u Međureligijskom vijeću u BiH, svojom aktivnom saradnjom i zajedničkim aktivnostima, nastojimo stvarati atmosferu povjerenja i aktivne koegzistencije među ljudima vjere i građanima drugih opred‌jeljenja, bez obzira na sve razlike koje postoje i koje izuzetno poštujemo - saopćili su.

Na kraju, naglašavaju kako se ovakvim izjavama nastoje unijeti dodatne podjele.

- Ovakvi ispadi, ovakav govor mržnje jednog političara, osuđujemo i pozivamo sve relevantne organe u državi u kojoj živimo da reaguju na način primjeren nadležnostima koje su im Ustavom i zakonima obaveza, te da adekvatno osude ovaj i slične izjave koje nastoje unijeti nove pod‌jele slične onima koje su devedesetih godina prošlog vijeka dovele do neželjenog rata i stradanja, a čije posljedice nastojimo svojim aktivnostima prevazići. Uvjereni smo da samo zajedničkim naporima i d‌jelovanjem svih struktura političkog i društvenog života u Bosni i Hercegovini možemo izgraditi zemlju u kojoj će biti mjesta za sve ljude dobre volje, bez obzira na vjerske, nacionalne ili druge razlike - zaključili su.