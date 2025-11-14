EU ulaže u snažniju socijalnu politiku u BiH

Evropska unija već godinama predstavlja najvažnijeg partnera Bosni i Hercegovini u reformi socijalne politike, a kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) finansira projekte koji direktno utiču na živote najranjivijih građana. Cilj je jasan - smanjiti siromaštvo, poboljšati pristup socijalnim uslugama i uskladiti sistem zaštite sa evropskim standardima.

Obrazovanje i zaštita

Putem IPA fondova EU trenutno ulaže u širok spektar programa koji jačaju kapacitete socijalnih institucija, unapređuju usluge za djecu, osobe s invaliditetom i marginalizirane grupe, te razvijaju inkluzivne politike širom zemlje. Riječ je o investicijama koje ne samo da moderniziraju socijalni sektor, nego i doprinose dugoročnoj socijalnoj koheziji u BiH.

Najveći pojedinačni projekat u oblasti socijalne politike vrijedan je 6,32 miliona eura, a provodi ga UNICEF. Fokus je na jačanju sistema socijalne zaštite, obrazovanja i zaštite djece, posebno one koja su u riziku od institucionalizacije.

Kroz ovaj program rekonstruira se devet vrtića u različitim dijelovima zemlje, centri za socijalni rad dobijaju savremenu IT opremu, a uspostavljaju se i centri za rani rast i razvoj za djecu od 0 do 6 godina. Tri takva centra već rade u Banjoj Luci, Vogošći i Sarajevu, dok se njihovo otvaranje očekuje i u Doboju, Prijedoru, Bijeljini i drugim lokalnim zajednicama.

Ovaj projekat ima cilj optimizaciju primarnih zdravstvenih usluga u Bosni i Hercegovini, fokusirajući se na djelotvornije i efikasnije usluge i intervencije od koristi zdravlju odraslih i djece, koje uključuju i imunizaciju, te usluge ranog razvoja djece.

Važnu ulogu u jačanju inkluzije imaju i organizacije civilnog društva. CARITAS provodi dva projekta finansirana sredstvima EU u ukupnoj vrijednosti 1,53 miliona eura. Prvi, vrijedan 1,11 miliona eura, usmjeren je na podršku organizacijama koje rade na inkluziji i deinstitucionalizaciji osoba s invaliditetom. Drugi, vrijednosti 420.000 eura, jača kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva u sedam regija kako bi pružale efikasnije socijalne usluge u zajednici.

Podrška dolazi i kroz projekte usmjerene direktno na institucije socijalne zaštite. Organizacija EPRD provodi program u vrijednosti 898.800 eura, fokusiran na unapređenje rada centara za socijalni rad širom BiH. Projekat poboljšava pristup socijalnim uslugama za marginalizirane grupe, uključujući osobe s invaliditetom, i osigurava bolju koordinaciju između različitih nivoa vlasti.

Društveni razvoj

U isto vrijeme, nevladina organizacija LIR sprovodi projekat vrijedan 540.000 eura, čiji je cilj jačanje mreže organizacija civilnog društva koje pružaju socijalne usluge ranjivim grupama. Projekat se bavi izgradnjom kapaciteta, umrežavanjem i stvaranjem povoljnijeg okruženja za inkluzivne politike i bolju socijalnu zaštitu.

Zajednički, ovi projekti pokazuju da EU ne podržava samo tehničke reforme, nego ulaže u stvarne, opipljive promjene – od obnovljenih vrtića i moderniziranih centara za socijalni rad, do novih usluga za djecu i jačih organizacija koje rade s osobama s invaliditetom.

IPA je tako postala ključni mehanizam reforme socijalne politike u BiH, ali i most prema evropskim standardima zaštite i inkluzije.

U trenutku kada se Bosna i Hercegovina suočava s rastućim socijalnim potrebama, depopulacijom i visokim nivoom ranjivosti, ova podrška predstavlja jednu od najvažnijih investicija u društveni razvoj zemlje.