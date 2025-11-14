Vlada ZDK odobrila dodatna sredstva za KBZ te za vakcine protiv sezonske gripe

Osim razrješenja dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona Omera Škalje te imenovanja vršioca dužnosti Ahmeda Kasapa, Vlada ZDK danas je donijela i niz drugih, uglavnom finansijskih odluka iz svog djelokruga rada.

Realizacija poticaja

Premijer Nezir Pivić istakao je kako su nastavili s odobravanjem odluka za realizaciju poticaja za poljoprivrednu proizvodnju.

- Kroz Ministarstvo poljoprivrede donijeli smo odluku o odobravanju sredstava na ime podrške za registrovane otkupljivače ljekovitog bilja na području ZDK-a u iznosu od 9.352 KM; odluku o odobravanju sredstava na ime podrške za registrovane farme goveda u iznosu od 88.950 KM; odluku o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima, prerađivačima pilećeg mesa u iznosu od 60.000 KM te odluka o odobravanju sredstava na ime podrške za nerealizovane zahtjeve iz prethodnog perioda u iznosu od 42.000 KM - kazao je Pivić.

Preko Ministarstva privrede, donesena je odluka o odobravanju 300.000 KM za refundaciju dijela troškova za subvencioniranje organizacije međunarodnih sajmova tokom ove godine. Na prijedlog Ministarstva rada, socijalne politike i izbjeglica, donesene su dodatne odluke za isplatu ranije odobrenih oko 3,5 miliona KM za isplatu jednokratne pomoći penzionerima iz tog kantona.

Svi penzioneri iz tog kantona čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dobit će do kraja ove godine po 100 KM iz budžeta Vlade ZDK.

Savezu demobilisanih boraca ZDK-a odobrena su sredstva za sufinansiranje obilježavanja godišnjice 3. korpusa Armije Republike BiH, koja će ove godine biti održana u Maglaju. Preko Ministarstva zdravstva, istakao je Pivić, donijeli su odluke o odobravanju sredstava udruženjima građana iz te oblasti, odnosno udruženjima dijabetičara i malignih oboljenja.

Medicinska oprema

Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica, za pokriće dijela troškova za nabavku medicinske opreme bit će transferirano 428.000 KM, a za nabavku nemedicinske opreme dodatnih 256.000 KM.

Javnoj ustanovi Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica odobreno je 109.416 KM za nabavku vakcina protiv sezonske gripe. Univerzitetu u Zenici data je saglasnost na izmijenjeni Plan upisa studenata na prvu godinu drugog ciklusa studija, čime je proširena kvota za upisa za tri redovna-samofinansirajuća studenta na studijskom programu Zdravstvena njega i menadžment na Medicinskom fakultetu UNZE-a.

Tako je plan za broj studenata prve godine na drugom ciklusu, na osam fakulteta tog univerziteta, uvećan sa 274 na 277.