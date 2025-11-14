Danja Bajtarević Bašić, pacijentica klinike za oplodnju koja se zatvorila: "Godinama pokušavam zatrudnjeti, u velikom smo šoku i strahu"

Danja Bajtarević Bašić (35) samo je jedna od pacijentica klinike „Northwestern Medical Centar“ koja se zatvorila preko noći, pritom ne obavijestivši nikog od klijenata.

Drhtavim glasom, tužna i bijesna istovremeno, ispričala je za „Avaz“ kako je saznala šta se dešava i šta planira dalje.

Ističe vrijeme

- Ja sam bila pacijent u „New life“ klinici, a kada su je prodali novom vlasniku, mi smo tu ostali pacijenti, ali tako što nas niko nije ni tada obavijestio o prodavanju niti o novom vlasniku. Bila sam na pregledu kod doktora koji je prešao u Bahceci kad se to desilo i iskreno, poslije toga, jednostavno nije mi bio isti osjećaj, izgubila sam povjerenje. Imali smo u planu da svoj biološki materijal prebacimo dok se i ja malo oporavim, ali i dok se finansijski oporavimo jer to mnogo košta – započinje svoju priču Bajtarević Bašić.

U procesu oplodnje su godinama, a ako žele prebaciti svoj biološki materijal, kako navodi, cijena je približno 3.000 maraka, ali nije sigurna jer su to informacije koje je dobila od drugih pacijenata. Sada su svi pacijenti u istom problemu i sami istražuju koja je najbolja opcija za njih.

Federalna uprava za inspekcijske poslove naložila je Kantonalnoj bolnici Zenica – Odjelu za humanu reprodukciju, menopauzu i estetsku ginekološku endokrinologiju, da odmah preuzme biološki materijal i embrije koji se nalaze u prostorijama navedene privatne ustanove.

- Ja sam pripremila dokumentaciju, ali nisam nikad predala zahtjev za prebacivanje. Iskreno, ne znam šta bih rekla o toj odluci, meni se lično ne sviđa rješenje. Nije to kao da prenose gajbu narandži s jednog mjesta na drugo, opet ćemo morati da čekamo i sve će se odužiti ali, mislim, očito je da nas niko ništa ne pita, budući da nas evo niko od zvaničnih institucija nije kontaktirao, sve što znamo, saznali smo od medija – kazala je Bajtarević Bašić.

Kako kaže, o zatvaranju klinike saznala je iz medija.

- Osjetila sam šok, nevjericu, strah, panika na kraju krajeva, jer u tom trenutku ne znate koga da kontaktirate. Prvo mi je na pamet pala neformalna grupa „Neplodnost – iskustva“ na Facebooku i prolazeći kroz postove vidjela sam da su neke od žena saznale koji dan ranije. U suštini kroz tu grupu smo obavještavali jedni druge. Meni je sve to kao iskustvo iz nekog nadrealnog filma – prisjeća se Bajtarević Bašić.