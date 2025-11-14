Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREMA USTAVU

Krišto: Vijeće ministara BiH će nastaviti proces osnivanja Ureda glavnog pregovarača

Istakla da će Vijeće ministara nastaviti kontinuirano i odgovorno raditi na ispunjavanju svih obaveza

Borjana Krišto. FENA

Dž. R.

14.11.2025

Ustav Bosne i Hercegovine, u članu IV, propisuje da se Parlamentarna skupština BiH sastoji od dva doma – Doma naroda i Predstavničkog doma. Ustav ili bilo koji drugi zakon ne propisuje da zakonodavna vlast, a posebno da jedan dom (Predstavnički dom), može osnivati ​​privremene urede - poručila je predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.

Komentirajući pitanje formiranja Ureda glavnog pregovorača BiH sa Evropskom unijom, Krišto je istakla da će Vijeće ministara nastaviti kontinuirano i odgovorno raditi na ispunjavanju svih obaveza vezanih za EU integracije.

- U skladu sa članom 22. Zakona o Vijeću ministara BiH, Vijeće ministara će nastaviti proces osnivanja Ureda glavnog pregovarača - poručila je u objavi na platformi X.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# BORJANA KRIŠTO
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.