Ademović traži odgovornost delegata, Nešković i Vuković kažu da je rad institucija doveden u pitanje

Delegati SNSD-a i HDZ-a se nisu pojavili ni na hitnu 19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine , čime su već treći put zaredom onemogućili rad ovoga doma. Istovremeni izostanak oba kluba dogodio se prvi put.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović poručio je da je sjednicu sazvao u skladu s poslovnikom, nakon zahtjeva pet delegata, te da je postupio u zakonskom roku.

- Na zahtjev pet delegata Doma naroda, u skladu s poslovnikom, bio sam obavezan da sazovem hitnu sjednicu i to sam uradio u roku od tri dana - kazao je Ademović. Prema službenim evidencijama, dodao je, jedini delegat koji je najavio izostanak bio je Radovan Kovačević iz SNSD-a.

Jasan poslovnik

- Svi ostali delegati, uključujući i članove kolegija, nisu se oglasili ni da mogu, ni da ne mogu - dodao je.

Ademović je naglasio da poslovnik jasno određuje obaveze delegata: "Član 8. kaže da su delegati obavezni obavijestiti predsjedavajućeg ako ne mogu prisustvovati sjednici. Dakle, niko to nije uradio. Četrnaest delegata je danas trebalo biti ovdje. Zašto nisu? Ja na to neću odgovarati, pitajte njih."

Prema informacijama koje kruže parlamentarnim krugovima, neki delegati tvrde da razlog izostanka može biti tačka 18 dnevnog reda, koja se odnosi na izmjene zakona o Vijeću ministara. Usvajanje tog zakona obavezalo bi predsjedavajuću Vijeća ministara da na dnevni red stavi imenovanje ministra iz reda srpskog naroda.

- Neki kažu da je to razlog. Ja ne znam šta je stvarni razlog, osim trakavice koja govori da je u Predstavničkom domu izvršeno preslagivanje, a da to nije moguće u Domu naroda zbog uskraćivanja kvoruma - rekao je Ademović, naglašavajući da opća i entitetska većina u domu postoji, ali da manipulacije kvorumom blokiraju rad.

Dodao je da se, unatoč svemu, "jasno vidi da postoji volja jednog dijela političkih aktera, među njima i Trojke, da se procesi nastave". Prema njegovim riječima, i međunarodna zajednica prepoznala je zastoj te je zakazan forum na visokom nivou 1. decembra u Briselu.

- Neki hoće iskorake, neki drugi iz političkih razloga i preslagivanja to neće da urade. Više puta sam govorio da postoji mogućnost da ovakvo stanje ostane do izbora. Ne bi to bilo prvi put - upozorio je.

Bez smjena

Ademović je naglasio da današnja sjednica nije bila opterećena temama koje SNSD i HDZ deklarativno navode kao razlog bojkota.

- Ni na ovoj sjednici nisam stavio smjene članova kolegija. Delegati koji su dostavili prijedlog dnevnog reda to također nisu tražili. Skinuo sam samo tri tačke koje nisu ispunjavale uslove, a ostalo je sve bilo kao i na 17. redovnoj sjednici - objasnio je.

Kada je riječ o ovlaštenjima Doma naroda, Ademović je ponovo istakao svoju dugogodišnju poziciju da ovaj dom ima preširok djelokrug.

- Zalažem se da Dom naroda ima smanjene ovlasti. Ako je tu da štiti vitalni nacionalni interes, onda bi se trebao baviti isključivo tim pitanjima, ne imenovanjima, niti većinom zakona koji su u interesu svih građana BiH - poručio je.

Ipak, dodao je da će se status quo nastaviti "dok se ustav ne relaksira i dok se ne uradi prava reforma".

Govoreći o aktuelnom pitanju finansiranja BHRT-a, Ademović je podsjetio da je ranije učestvovao u razgovorima unutar Trojke.

- Vršen je pritisak na ministra Fortu da se osiguraju sredstva za BHRT i da se riješi famozni spor s Federalnom televizijom - kazao je.

Reducirani budžet

Međutim, dodao je da je kasnije "isključen iz tog procesa" i da ne zna u kojoj je fazi rješenje.

- Sada imamo reducirani budžet, koji još nisam u potpunosti pregledao, ali vidljivo je da ne sadrži ono što je bilo u prethodnom nacrtu kada je bio blokiran u Predstavničkom domu - naveo je.

Delegati su danas trebali razmatrati više važnih tačaka, uključujući:

- Prijedlog zakona o službi u Oružanim snagama BiH

- Niz zakona koje je usvojilo Vijeće ministara

- Zakon koji bi omogućio deblokadu imenovanja ministara u slučaju opstrukcije predsjedavajućeg VM

- Izmjene Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, sa strožijim kaznama za bahatu vožnju

- Više međunarodnih sporazuma

Ni jedna od ovih tačaka nije stigla na dnevni red zbog ponovne blokade.