Želimir Nešković o blokadi HDZ-a i SNSD-a: Ja više nemam riječi, osjećam se jadno

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Želimir Nešković obratio se nakon što je, zbog blokade HDZ-a i SNSD-a, prekinuta sjednica ovog doma.

"Apsurdno je da Dom naroda Parlamenta BiH ne može da radi nakon tri pokušaja održavanja sjednice ovog visokog doma u proteklih mjesec dana. Apsurdno je da delegati SNSD-a i HDZ-a u dva navrata naizmjenično, a sada njihova po tri člana, nisu uspjeli da se dogovore i da ne dođu na ovakvu sjednicu na kojoj nema smjena niti ministara u Vijeću ministara, niti zamjenika ministara u Vijeću ministara BiH, niti nekog od članova kolegijuma Doma naroda BiH", poručio je Nešković.

Zaista apsurdno

Rekao je i da su se na dnevnom redu ove sjednice nalazila pitanja od životne važnosti za građane BiH.

"Ovo je zaista apsurdno i ja više nemam riječi. Osjećam se jadno kada se sjednice zakazuju, a ne mogu se održati zbog nedostatka kvoruma, zbog nedolaska SNSD-ovih i HDZ-ovih delegata. Interesuje li ikoga u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu? Interesuje li ikoga u međunarodnoj zajednici da li ovaj dom uopće treba da radi?", pitao se delegat u Domu naroda.

Naveo je da s primanjima koja redovno dobijaju dolaze i odgovornosti, te da ih ne ispunjavaju delegati SNSD-a i HDZ-a koji ne dolaze na sjednice.

"Ja ne znam na koji način ti ljudi razmišljaju i gdje će nas ovo odvesti, ali ja zaista očekujem da se vratimo normalnom radu i da donosimo odluke u ovom Visokom domu. Ne znam više na koji način, šta mi treba da uradimo da dozovemo delegate iz HDZ-a i SNSD-a da rade sa svima nama i da svi zajedno učestvujemo u donošenju odluka koje su bitne za BiH", poručio je.

Kome se delegati trebaju obratiti

Na kraju je dodao da više ne zna kome se delegati koji dolaze na sjednice trebaju obratiti i na koji način mogu doći do rješenja za trenutnu situaciju.

"Ja zaista očekujem da BiH nije usamljena zemlja. Da ona nije usamljena niti u našem regionu, niti u Evropi, niti u svijetu. Valjda neko uopće gleda šta se dešava. Valjda neko uopće, osim nas koji živimo ovdje, valjda još nekoga interesuje. U kom pravcu ide ova zemlja?", pitao se Nešković na kraju svog obraćanja.