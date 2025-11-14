U Sarajevu za 10 mjeseci oduzeto 280 kilograma droge: Vrijednost 2,3 miliona KM, korisnici i maloljetnici od 13 godina

Kanton Sarajevo dobio je prvu jedinstvenu bazu podataka u vezi sa zloupotrebom droga koja je dio Strategije protiv zloupotrebe droga u KS, za period od 2024-2028. godine.

Po prvi put, resorna ministarstva, zavodi i ustanove koje se bave pitanjima zloupotrebe droga imaju jedan sistemski alat koji će poslužiti u strateškom djelovanju u borbi protiv zloupotrebe droga.

Baza ne sadrži nikakve lične podatke, ali sadrži značajne statističke pokazatelje o: oduzetim količinama i vrstama droge u Sarajevu, broju krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom droge, broju testiranih vozača na drogu, broju izvršenih operativnih akcija i racija, broju liječenih ovisnika u KS koji su se obratili Zavodu za bolesti ovisnosti KS, vrstama droge koje oni konzumiraju, broju testiranja na droge koja se vrše u Zavodu itd.

- Ovo je veoma, veoma važan alat koji će nam omogućiti nadzor nad provedbom strateških mjera i aktivnosti koje se provode u Kantonu Sarajevo, ali u kreiranju novih mjera na suzbijanju zloupotrebe droga - poručio je ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, te podsjetio na najvažnije mjere iz Strategije koje su do sada realizovane.

- Ove godine smo počeli testiranje vozača na prisustvo droga u organizmu. Više od 900 vozača je kontrolisano. To je veoma važan alat za povećanje sigurnosti u oblasti saobraćaja jer SVAKI VOZAČ za kojeg policija posumnja da je pod dejstvom droga, čak i ako odbije testiranje, biva isključen iz saobraćaja i sankcionisan. Suočili smo se s problemom da veliki broj vozača odbija testiranje, ali i na tome radimo i tražimo drastično povećanje kazni za odbijanje,“ kazao je ministar. „Imamo veoma kvalitetnu kampanju protiv zloupotrebe droga 'Izoštri um – supstancu na distancu' koja je usmjerena na različite ciljne grupe. Poruke iz kampanje emituju se na najvažnijim kulturnim i sportskim događajima u gradu, koristi se i oduzeta imovinu putem Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom da se i tu emituju poruke iz kampanje. Ušli smo u sve osnovne i srednje škole sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje gdje se ove godine održalo više od 3.000 edukativnih radionica, kojim je prisustvovalo oko 5.000 učenika - poručio je Katica.

Načelnik Sektora kriminalističke policije glavni inspektor Amir Halilović istakao je da je Odjeljenje za borbu protiv zloupotrebe droga Uprave policije MUP-a KS ove godine oduzelo oko 280 kg različitih vrsta droge, čija se ulična vrijednost procjenjuje na 2,3 miliona KM.

- Jedan od strateških ciljeva Uprave policije je smanjenje ponude opojnih droga, a kroz jačanje institucionalnih kapaciteta, efikasne krivične istrage i unapređenje saradnje i razmjene podataka sa domaćim i međunarodnim partnerima. Ova Baza je u tom procesu jako važna. U njoj nema ličnih podataka, ali sadrži analitičke i agregirane pokazatelje koji nam pomažu da bolje i brže razumijemo gdje, kada i kako se problem pojavljuje, razvija i usložnjava. Ti pokazatelji su nam jako bitni u planiranju efikasnih mjera prevencije i represije - rekao je Halilović.

O radu Zavoda za bolesti ovisnosti na implemenataciji mjera iz Strategije i ažuriranju baze govorila je dr. Almedina Tanović specijalista psihijatrije u Zavodu za bolesti ovisnosti, koja se posebno referirala na rad sa maloljetnicima kroz Savjetovalište za maloljetnike,

- Starosni raspon djece koja se javljaju na pregled i tretman se kreće između 13 i 20 godina. Najzastupljenija supstanca sa kojom mladi eksperimentišu su marihuana i amfetamin. Također, istraživanje koje smo proveli u Savjetovalištu je pokazalo da su najčešći psihijatrijski komorbiditeti poremećaj ponašanja i adolescentna kriza. Mladi najčešće dolaze na insistiranje roditelja i škole, ali bivaju upućeni i od strane drugih institucija kao što su KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranje, SOS Dječije selo i Odgojni centar KS - izjavila je Tanović, te dodala da Zavod aktivno učestvuje u provođenju mjera iz Strategije i dostavi podataka za bazu.

Prezentaciju baze izvršila je članica Tima za nadzor nad provedbom Strategije protiv zloupotrebe droga Anesa Agović.

- Zašto je upravo sada potrebna baza podataka o zloupotrebi droga — i odakle ideja za njenim uspostavljanjem? Odgovor je jednostavan, zloupotreba droga nije samo individualni zdravstveni ili socijalni problem, već višeslojna prijetnja koja se proteže kroz zdravstvo, obrazovanje, javnu sigurnost i društvenu koheziju. Bez pouzdanih, sistematskih i uporedivih informacija, rizik je da naši napori ostanu parcijalni, da mjere kasne i da ne vidimo pravi odjek naših aktivnosti,“istakla je Agović. „Upravo zato je ova baza važna: ona stavlja pred nas činjenice – a ne pretpostavke; ona omogućava transparentnost – ne samo unutar sektora, nego i prema javnosti i stvara osnove za međuinstitucionalnu saradnju – koja je preduslov dugoročnog uspjeha - dodala je.

Bazu podataka izradilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova koje vrši unos i nadzor nad podacima, dok relevantne podatke za bazu dostavljaju, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje - JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, Ministarstvo zdravstva KS – JU Zavod za bolesti ovisnosti, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica KS - Terapijska zajednica Kampus, Odgojni centar KS, KJU Porodično savjetovalište. Putem web stranice MUP-a Kantona Sarajevo objavljuju se generisani izvještaji iz baze na mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou, saopćeno je iz MUP-a KS.