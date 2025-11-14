Toni Kraljević, federalni ministar finansija, za „Avaz": Napravili smo veliki reformski korak

ovi Zakon o fiskalizaciji transakcija u Federaciji BiH nije samo tehničko rješenje za praćenje prometa, on predstavlja ključni sistemski iskorak prema transparentnijem i efikasnijem upravljanju javnim finansijama.

Kaže to u razgovoru za „Dnevni avaz“ potpredsjednik Vlade Federacije BiH i federalni ministar finansija Toni Kraljević, predstavljajući reformski okvir koji će modernizirati fiskalni sistem u skladu s praksama država Evropske unije.

Fiskalizacija transakcija

Prema njegovim riječima, ovaj zakon, koji je jučer prezentiran na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća, predstavlja digitalno-tehnološku reformu koja mijenja način na koji država prati i razumije ekonomske tokove.

- Fiskalizacija transakcija nije političko pitanje, nego reformski korak koji jača povjerenje u institucije i donosi stabilnost javnim finansijama. Riječ je o zakonu koji nadilazi dnevnopolitičke okvire i donosi dugoročne koristi za društvo u cjelini - ističe Kraljević.

Zakon uspostavlja sveobuhvatan sistem izvještavanja Porezne uprave o poslovnim transakcijama, koji obuhvata širi spektar obveznika i dokumenata. Time se omogućava praćenje i analiza prometa roba i usluga u stvarnom vremenu, što znatno povećava tačnost i integritet podataka o fiskalnim tokovima i omogućava precizno utvrđivanje iznosa PDV-a koji se prikuplja unutar Federacije BiH i tačno određivanje drugih poreznih obaveza koje proizlaze iz tih transakcija.

Poseban naglasak stavljen je na podršku malim obveznicima - samostalnim poduzetnicima.

- Kroz razvoj besplatnih aplikacija omogućeno je potpuno besplatno uključivanje u sustav fiskalizacije, bez dodatnih troškova za gospodarstvo. Na taj način stvaramo uvjete da fiskalizacija bude dostupna svima, čime se potiče formalizacija poslovanja i suzbija nelojalna konkurencija - govori Kraljević.

Zlatno pravilo

Novi sistem, ističe, jača i kapacitete Porezne uprave u borbi protiv sive ekonomije. Jer, unakrsna provjera podataka u stvarnom vremenu smanjuje mogućnost utaje poreza te omogućava efikasniju kontrolu, planiranje i donošenje odluka.

- Takav pristup doprinosi fiskalnoj stabilnosti, povećava proračunske prihode i jača povjerenje građana i gospodarstva u institucije države. Glavni instrument u borbi protiv utaje poreza predstavlja sinergija triju ključnih elemenata: kvalitetnog i jasnog zakonodavstva, pristupa informacijama u stvarnom vremenu te primjene suvremenih tehnoloških rješenja. Svaki od tih segmenata ima nezamjenjivu ulogu u stvaranju učinkovitog i modernog poreznog sustava, i na tragu samo da sustignemo ovo zlatno pravilo - naglašava Kraljević.

Važan iskorak

Modernizacija poreznog sistema, dodaje, imat će višestruke pozitivne učinke: povećanje javnih prihoda kroz smanjenje neformalne ekonomije i bolju naplatu poreza, jačanje budžetske stabilnosti te unapređenje javnih usluga.

- Ovim zakonom Federacija BiH čini važan iskorak prema evropskim standardima i digitalnom javnom sektoru budućnosti. Cilj nam je jasan – učinkovit, transparentan i pravedan sustav koji koristi svim građanima - zaključuje Kraljević.