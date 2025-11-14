Čović: Kako ćemo usvojiti izmjene Ustava, kada nismo u stanju usvojiti izmjene Izbornog zakona

- Mi u Bosni i Hercegovini moramo razumjeti da nam ne treba nikakva alibi politika, bonske ovlasti i sve što se krilo iza toga, vidjeli ste kako su donošene, više od 900 odluka je donešeno od Dejtona, odnosno od 1997.godine kada su uvedene kao takve. Uvjeren sam da moramo razumjeti da vlast u BiH, ko god da je čini, mora donositi odluke, i oko zakona, proračuna i pregovarača, a ne da stalno tražimo nekoga da nam tobože nešto uradi za nas - rekao je Čović.

U vezi komentara na to da predsjednik Glavnog vijeća HNS-a BiH, Božo Ljubić zaziva treći entitet, Čović je kazao da ne zna šta je govorio te da obično ne komentira šta je neko kazao.

- Moj stav je da mi moramo ono što danas imamo u okviru Dejtonskog sporazuma do kraja iscrpiti. On je nesavršen. Imat ćemo nekoliko konferencija i svako će sa svoje pozicije slati poruku. Ali, činjenica je dok ne budemo do kraja uvažili ono što je duh Dejtona, ono što je zapisano, a to je konstituvnost kao natkrovljujuća vrijednost, bojim se da ćemo se baviti sami sobom. Ok, neko može prevariti hrvatsku stranu pa mu birati člana Predsjedništva BiH. Ali, moje je pitanje iza toga je šta smo dobili. Može opet to neko uraditi, ako ne promijenimo Izborni zakon i mislim da ćemo ga promijeniti, ali ako i ne promijenimo, šta smo dobili? Hoćemo li još četiri godine stajati? Mi ćemo morati doći u poziciju da razgovaramo o Ustavu BiH, ko će o tome razgovarati i kada, vidjet ćemo. Jer, kada bismo sad to stavili na dnevni red, a ne možemo Izborni zakon usvojiti, kako bi usvojili izmjene Ustava. Pričati o trećem, četvrtom ili kojim već entitetu je besmisleno bez izmjene Ustava. Dosljedno ću to poštivati kao do sada. A, šta je želja bilo koga u ime hrvatske politike da bi se osigurala jednakost tri konstitutivna naroda, da bi živjela BiH, a ona je moja domovina kao normalna država , to je sad nešto drugo - kazao je Čović.