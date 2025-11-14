IMPLEMENTACIJA PROJEKTA

Ministar Lakić se sastao s Ginkelom: Južna interkonekcija ostaje apsolutni prioritet

Predstavnici Ambasade SAD-a potvrdili su da je Južna interkonekcija projekt od krucijalne važnosti za energetski sektor BiH

Ginkel i Lakić. FMERI

FENA

14.11.2025

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić sastao se danas sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džonom Ginkelom. Centralna tema sastanka bila je ubrzanje implementacije projekta Južne interkonekcije – ključnog strateškog pravca za energetsku sigurnost Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je razmotreno trenutno stanje projekta te set konkretnih mjera, kao što su potvrda Urbanističke komisije i usaglašavanje nacrta međudržavnog sporazuma između BiH i Hrvatske, koje je potrebno hitno poduzeti kako bi se otklonile prepreke i ubrzala realizacija ovog važnog infrastrukturnog poduhvata.

Predstavnici Ambasade SAD-a potvrdili su da je Južna interkonekcija projekt od krucijalne važnosti za energetski sektor BiH, koji aktuelna američka administracija snažno podržava i želi vidjeti implementiran u punom kapacitetu.

Naglašeno je da ostaju otvorene opcije koje mogu doprinijeti zadovoljenju interesa svih strana, a prije svega ubrzati napredak na projektu.

Otpravnik poslova Ginkel se, referirajući na nedavne razgovore u Atini s američkim ministrom energetike Krisom Vrajtom, ministrom unutrašnjih poslova Dagom Burgumom i ambasadoricom SAD-a u Hrvatskoj Nikol MekGrov, osvrnuo na visoki stepen američke posvećenosti ovom projektu.

Tom prilikom istaknuto je da Južna interkonekcija ima punu pažnju najviših zvaničnika SAD-a kao "jedan od prioriteta američke vanjske politike u BiH", saopćeno je iz Kabineta ministra Lakića.

