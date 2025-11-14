U SKLOPU REKONSTRUKCIJE

Belgija zatvara ambasadu u Sarajevu i sedam drugih gradova širom svijeta

Nove belgijske ambasade bit će otvorene u Tirani, Vindhuku, Muskatu i Taškentu

Belgija zatvara ambasadu u Sarajevu. Embassy of Belgium in BiH

M. Až.

14.11.2025

Belgija planira zatvoriti svoju ambasadu u Sarajevu, kao dio velike rekonstrukcije svoje diplomatske mreže. Osim Bosne i Hercegovine, zatvaraju se i ambasade u Konakriju (Gvineja), Bamaku (Mali), Maputu (Mozambik), Havani (Kuba), Rio de Žaneiru (Brazil), Guangžou (Kina) i Kuvajtu (Kuvajt). Nove belgijske ambasade bit će otvorene u Tirani, Vindhuku, Muskatu i Taškentu.

Zamjenik premijera Belgije i ministar vanjskih i evropskih poslova Maksim Prevo (Maxime Prevot) je naveo da je ova odluka rezultat velike reforme, osmišljene da modernizuje i ojača globalno prisustvo Belgije. Zatvaranje ambasade u Sarajevu očekuje se u periodu između 2026. i 2027. godine.

- Šta će se promijeniti: jačanje oko 20 ambasada i konzulata, otvaranje pet novih diplomatskih predstavništava, zatvaranje osam postojećih, uz osiguranje kontinuiteta usluge putem susjednih misija ili regionalne pokrivenosti. Ova inicijativa je isključivo motivisana željom za strateškim preraspoređivanjem - pojasnio je Prevo.

On je naglasio da zatvaranje ambasada ne znači pogoršanje odnosa sa zemljama u kojima se ambasade zatvaraju.

- Ova zatvaranja ni na koji način ne umanjuju značaj koji pridajemo održavanju bilateralnih odnosa sa tim zemljama - rekao je Prevo.

Paralelno, bit će formirana rezerva "letećih" diplomata koji će osiguravati privremena pojačanja u slučaju bolesti, odsustva ili kriza.

# BELGIJA
# SARAJEVO
