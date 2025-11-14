Dodik u Srebrenici: "Ovaj grad je kroz vijekove bio jedno od ključnih mjesta srpske srednjovijekovne države"

SNSD je danas u Srebrenici održao predizborni skup uoči prijevremenih izbora za predsjednika RS na kojima je kandidat ove stranke Siniša Karan.

U Srebrenicu je stigao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je kazao da je taj grad kroz vijekove bio jedno od ključnih mjesta "srpske srednjovjekovne države".

- To je mjesto gdje su se odlučnost našeg naroda i evropsko znanje spojili u rudnicima srebra najvišeg kvaliteta onog vremena. Po tom blagu, po toj snazi, Srbi su joj dali ime. Danas, jedinstvo našeg naroda u Srebrenici obavezuje nas da budućnost ovog kraja bude jednako sjajna i čvrsta kao i srebro koje ga je proslavilo - istakao je Dodik.

Dodao je da Srebrenica zaslužuje razvoj, ulaganja i pažnju cijele RS.

- Zato 23. novembra biramo odgovornu i državničku politiku. Biramo Sinišu Karana - zaključio je Dodik.