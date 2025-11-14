Vlada FBiH utvrdila listu za septembar: Više od četiri miliona KM pomoći za održavanje radnih mjesta

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je, na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, podzetništva i obrta, donijela Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH s ciljem održavanja postojećih radnih mjesta za 2025. godinu za septembar ove godine.

Odlukom se utvrđuje i iznos dodijeljenih sredstava, po Uredbi o mjerama finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH s ciljem održavanja postojećih radnih mjesta za 2025. godinu.

Sastavni dio konačne liste je i lista korisnika kojima je usvojen prigovor na Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći za august 2025. godine.

Ukupna sredstva za realizaciju te odluke, u iznosu od 4.055.450 KM, osigurana su u Budžetu Federacije BiH Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i dodjeljuju se za 9.739 korisnika. Dio sredstava, u iznosu od 38.850 KM, dodjeljuje se za 104 korisnika kojima je usvojen prigovor na Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći za august 2025. godine.

Konačna lista korisnika finansijske pomoći će biti objavljena na web stranicama Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Transfer sredstava finansijske pomoći na transakcijske račune korisnika će izvršiti Union banka, u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija i Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta na osnovu te odluke.

Za realizaciju te odluke zadužuju se Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava Federacije BiH i Union banka, svako u okviru svoje nadležnosti i obaveza u skladu sa Uredbom.

- Kako je obrazloženo, razlog za donošenje te odluke je realizacija Uredbe, koja za cilj ima održivost, očuvanje postojećih radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti za 2025. godInu za privatne poslodavce, obrte i ostale samostalne djelatnosti - saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.