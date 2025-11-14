Čović: HDZ neće učestvovati u blokadama, pozivam na jednakost konstitutivnih naroda

U Domu Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u Mostaru danas je održana 25. sjednica Predsjedništva HDZ-a BiH. Centralne teme sjednice bile su aktuelna politička situacija, pripremne aktivnosti za Opće izbore 2026. godine, pripreme za sjednicu Središnjeg odbora HDZ-a BiH te druga pitanja.
Tokom sjednice naglašena je važnost očuvanja ustavnog okvira, ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda te mira, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo je posebno istaknulo potrebu stabilnog i konstruktivnog dijaloga među političkim sudionicima, ocijenivši kako su institucionalna stabilnost i poštivanje ustavnih prava konstitutivnih naroda temelj dugoročnog mira i europskog puta BiH.
U kontekstu 30. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma ponovno je naglašena važnost dosljednog poštivanja ustavnog poretka i načela jednakopravnosti. Imajući u vidu nadolazeće Opće izbore, Predsjedništvo je potvrdilo nastavak suradnje s domaćim i međunarodnim partnerima na provedbi nužnih izmjena Izbornog zakona BiH, kako bi se osiguralo legitimno političko predstavljanje i dugoročna stabilnost zemlje.
Predsjedništvo je zaključilo sjednicu naglašavajući važnost zajedništva i odgovorne saradnje svih nivoa vlasti u daljnjem jačanju političke stabilnosti, ekonomskog razvoja i društvenog napretka Bosne i Hercegovine, pri čemu je ponovno istaknuta važnost evropskog puta te potreba hitnog provođenja reformskih prioriteta. Posebno je naglašena potreba dosljednog rada na stvaranju povjerenja i partnerstva koji će doprinijeti dugoročnoj sigurnosti i dobrobiti svih žitelja.
U izjavi za medije predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović naglasio je kako je Predsjedništvo stranke detaljno analiziralo političke prilike u zemlji te funkcioniranje vlasti na svim nivoima. Istaknuo je kako HDZ BiH ostaje usmjeren na stabilnost institucija, odgovorno upravljanje i konstruktivan dijalog s partnerima iz pozicije i opozicije. Osvrnuo se i na nedavne pokušaje sazivanja sjednica Doma naroda, poručivši da je riječ o postupcima koji nisu utemeljeni na poslovničkim pravilima te kako HDZ BiH neće sudjelovati u potezima koji dovode do blokada. Naglasio je potrebu usvajanja ključnih zakona, uključujući Zakon o VSTV-u i Zakon o sudu BiH, kako bi se otvorio put daljnjem europskom napretku i omogućilo imenovanje pregovarača s Evropskom unijom. Također je poručio kako „vlast u BiH, tko god da jeste, mora donositi odluke, pa i oko Zakona i oko Budžeta i odluke pregovarača“, bez oslanjanja na vanjske intervencije te kako je ključno poštivati „onoga što je zapisano u Dejtonu – to je jednakost konstitutivnih naroda“. Dodao je kako će HDZ BiH i u narednom razdoblju djelovati odgovorno i partnerski, s ciljem očuvanja političke stabilnosti i ispunjavanja reformskih obaveza.