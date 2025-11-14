Okružno javno tužilaštvo Istočno Sarajevo zaprimilo predmet protiv Dodika u srijedu: Dodijeljen je postupajućim tužiocima

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odlučilo je da neće procesuirati prijavu protiv Milorada Dodika za raspisivanje vjerske mržnje tokom govora na predizbornom skupu na kome je rekao da se “muslimani useljavaju kao amebe” na područja gdje žive Srbi. Državni tužioci su utvrdili da izjavama nije počinjeno krivično djelo raspirivanja nacionalne i vjerske mržnje, pa su predmet prebacili u Okružno javno tužilaštvo Istočno Sarajevo, uz sugestiju da bude procesuirano kao javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje, potvrđeno je za Detektor.

Milorad Dodik je, prateći aktivnosti Siniše Karana, kandidata za predsjednika Republike Srpske, započeo predizbornu kampanju izjavama da Istočno Sarajevo ne smije dozvoliti islamizaciju.

- Pustite vi te priče, isti smo ljudi. Nismo ista vjera. Niko ne laže gore i više od Turčina. Tako da te sve njihove bombone koje nam daju ovdje, možete i trebate… Ne moram da vam govorim o tome, vi to savršeno dobro znate kako to izgleda. (…) Šta je napravljeno na Istočnoj Ilidži? Samo je omogućeno da muslimanima tu stanuju, je l’ da? Je l’ mislite da je sad to sreća? Pa vi to znate bolje nego ja. Gdje se useli jedan, to je kao da amebe se usele - kazao je Dodik 10. novembra 2025. godine u Istočnom Sarajevu.