Ginkel i Čović razgovarali o Južnoj interkonekciji kao ključnom energetskom projektu

Istaknuo je da će zajednički rad s partnerima u BiH omogućiti pristup novim i pouzdanim izvorima energije, što će doprinijeti razvoju privrede

Ginkel i Čović. Platforma X

FENA

14.11.2025

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džon Ginkel (John Ginkel) sastao se danas s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, a centralna tema razgovora bio je projekt Južne gasne interkonekcije, koji Sjedinjene Američke Države smatraju jednim od svojih najvažnijih prioriteta u regiji.

Ginkel je naglasio posvećenost SAD-a saradnji s partnerima u Bosni i Hercegovini na ubrzanju realizacije ovog strateškog projekta koji bi trebao ojačati energetsku sigurnost BiH i šireg područja Zapadnog Balkana.

Istaknuo je da će zajednički rad s partnerima u BiH omogućiti pristup novim i pouzdanim izvorima energije, što će doprinijeti razvoju privrede, otvaranju novih mogućnosti i jačanju interesa američkih investitora.

# SAD
# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# BIH
# DRAGAN ČOVIĆ
# JOHN GINKEL
