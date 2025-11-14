Roditelji učenika iz OŠ "Osman Nuri Hadžić": "Naša djeca trpe nasilje već dvije godine, niko ne reaguje"

Roditelji učenika VIII3 razreda Osnovne škole "Osman Nuri Hadžić" ponovo su se oglasili nakon što su se prije nekoliko dana okupili u školskom dvorištu, tvrdeći da je učenike osmog razreda svakodnevno maltretiralo jedno maloljetno lice. Kako navode, situacija se nije promijenila, te su odlučili su uputiti saopštenje medijima.

Ističu da se problem vuče već dvije godine, a djeca, kažu, žive u strahu i svakodnevno su izložena fizičkom i verbalnom nasilju. Prema njihovim riječima, riječ je o učenici koja "kontinuirano ugrožava i druge učenike i nastavnike", dok nastava u takvim okolnostima često biva prekinuta.

Roditelji tvrde da su se za pomoć više puta obraćali školi i nadležnim institucijama, ali bez uspjeha.

- U više navrata smo se obraćali direktoru, stručnoj službi škole i resornom ministarstvu, međutim ostali smo bez odgovora - navodi se u dijelu saopštenja.

Prema njihovim riječima, svaki pokušaj djece da uspostave normalan odnos "završio je neuspješno", a roditelji maloljetne učenice navodno nisu pokazali spremnost na saradnju.

Zbog svega, grupa roditelja VIII3 razreda Osnovne škole "Osman Nuri Hadžić" zvanično je uputila zahtjev školi da hitno reaguje i uvede konkretne mjere. Traže da se učenica premjesti u drugo odjeljenje ili drugu školu, pozivajući se na Zakon o osnovnom obrazovanju i pedagoške mjere koje škola ima na raspolaganju. Također insistiraju na uključivanju nadležnih institucija koje bi pružile podršku i roditeljima i učenici.

U saopštenju poručuju da njihov zahtjev proizilazi isključivo iz potrebe da se zaštite djeca.

- Smatramo da je neprihvatljivo da dijete koje kontinuirano ugrožava i učenike i nastavno osoblje i dalje nesmetano prisustvuje nastavi - naveli su, dodajući da roditelji "ne mogu i ne smiju preuzimati ulogu institucija".

Od škole očekuju da "preduzme zakonom propisane mjere" i obezbijedi sigurno okruženje za svu djecu, a na odgovor čekaju najduže pet radnih dana.