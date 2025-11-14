Američki kongresmeni kritikovali Trampovu administraciju zbog ukidanja sankcija Dodiku

Zastupnici Gregori Miks (Gregory W. Meeks), glavni demokratski član Odbora za vanjske poslove, i Bil Kiting (Bill Keating), glavni demokratski član Pododbora za Evropu putili su pismo američkom ministru finansija Skotu Besentu (Scott Bessent) i državnom sekretaru Marku (Marco) Rubiu, izražavajući snažno protivljenje odluci administracije predsjednika Trampa (Trump) da ukloni bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, članove njegove porodice i desetine saradnika sa američkih sankcijskih lista.

U pismu se od sekretara zahtijeva da obavijeste Kongres o osnovu za tu odluku o brisanju Dodika, njegove porodice i saradnika sa sankcijskih lista, kao i o tome kako administracija planira održati dugogodišnju politiku SAD-a u regiji, uključujući daljnju implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

U nastavku prenosimo cijeli tekst pisma.

- Pišemo vam kako bismo izrazili snažno protivljenje objavi od 29. oktobra 2025. godine da je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija uklonila bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, članove njegove porodice, desetine njegovih saradnika i druge osobe sankcionisane zbog destabilizirajućih aktivnosti na Zapadnom Balkanu sa liste posebno označenih državljana (SDN lista).

Tokom trideset godina, Sjedinjene Države su podržavale i jačale Dejtonski mirovni sporazum. Uklanjanje ovih sankcija suprotno je dvostranačkoj vanjskoj politici prema Zapadnom Balkanu. Ova odluka omogućava destabilizirajućim akterima u Republici Srpskoj, uključujući gospodina Dodika, da slobodnije promovišu destabilizirajuću i secesionističku retoriku te podrivaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine. Štaviše, ovo izaziva značajnu zabrinutost u vezi s voljom ove administracije da se suprotstavi korumpiranim i prokremljenskim akterima na Zapadnom Balkanu.

Secesionističke aktivnosti

Godinama unazad, Milorad Dodik i njegovi saradnici bili su uključeni u secesionističke aktivnosti koje podrivaju krhki mir u Bosni i Hercegovini. Najskorije, u augustu 2025. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine potvrdio je Dodikovu jednogodišnju zatvorsku kaznu (koja može biti zamijenjena novčanom kaznom), kao i šestogodišnju zabranu bavljenja politikom. Gospodin Dodik, koji više nije predsjednik Republike Srpske, nastavlja negirati presudu, dodatno podrivajući Dejtonski sporazum, vladavinu prava i stabilnost Zapadnog Balkana.

Dodik nije jedini koji potiče secesionističke aktivnosti u Republici Srpskoj. Njegovi saradnici, kao i članovi njegove porodice — uključujući sina Igora Dodika i kćerku Goricu Dodik (oboje uklonjeni s liste 29. oktobra) — koristili su svoje koruptivne veze da se obogate, uskraćujući građanima Bosne i Hercegovine poštenu šansu i podrivajući Dejtonski sporazum te decenijama uspostavljanu vanjsku politiku SAD-a prema Zapadnom Balkanu. Dodik, njegova porodica i njihovi saradnici zaslužuju brzu reakciju i ozbiljnu odgovornost za svoje postupke, a ne popuštanje.

Odgovori i promjena kursa

S obzirom na to da Dodikove destabilizirajuće aktivnosti nisu prestale, pozivamo vaša ministarstva da promijene kurs. Također tražimo odgovore na sljedeća pitanja u vezi s brisanjem Dodika i desetina njegovih saradnika sa SDN liste, najkasnije do srijede, 26. novembra 2025. godine:

Zašto je OFAC uklonio gospodina Dodika, njegovog sina i kćerku te druge saradnike sa SDN liste?

Koju promjenu ponašanja je pokazala svaka od osoba i subjekata uklonjenih sa liste 29. oktobra 2025. godine, a koja bi opravdala brisanje?

Kako uklanjanje ovih osoba sa SDN liste unapređuje interese Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu i u Bosni i Hercegovini?

Kako uklanjanje ovih osoba s SDN liste podržava suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine?

Kako Ministarstvo finansija i Stejt department planiraju nametnuti nove troškove Dodiku zbog njegovih destabilizirajućih aktivnosti na Zapadnom Balkanu?

Uprkos nedavnim sudskim presudama i kontinuiranom međunarodnom pritisku, Dodikove aktivnosti u Republici Srpskoj ostaju nepromijenjene. Ključno je da Sjedinjene Države iskoriste sve dostupne instrumente kako bi zaustavile njegove destabilizirajuće aktivnosti u regiji i spriječile pogoršanje situacije u Bosni i Hercegovini. To uključuje uvođenje dodatnih finansijskih sankcija i zabrana putovanja Dodiku i njegovoj mreži, proširenu diplomatsku aktivnost i pomoć u jačanju krhkog mira u Bosni i Hercegovini te imenovanje specijalnog izaslanika SAD-a za Zapadni Balkan. S tim u vezi, radujemo se vašim odgovorima - zaključuje se u pismu kongresmena Miksa i Kitinga.