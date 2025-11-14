Stanje za koje su svi krivi: Lov u Brčkom zabranjen 16 godina, lovci prodali opremu

Jesen, pa i zima, vrijeme je kada lovci u grupama, sa svojim lovačkim psima, odjenuti u zelena odijela, ogrnuti maskirnim ogrtačima i lovačkim puškama okačenim o ramena porane u lov, kako bi se do podne vratili na odredišta i mnogi od njih hvalili kako su imali oko sokolovo i okitili se trofejima. Sve to bude začinjeno lovačkim dosjetkama.

Da u BiH u lovu nema apsurda, bilo bi pogrešna tvrdnja, jer je u Brčko distriktu BiH 16 godina na snazi zabrana lova, pa se lovci, njih gotovo 800 u 11 lovačkih udruženja, snalaze tako što se udružuju u lovačka udruženja u Federaciji BiH i RS, idu na Majevicu i duž Posavine kod svojih kolega na lovačke fešte i lov.

Mnogi prodali opremu

Uspjeli smo razgovarati s nekoliko predsjednika lovačkih udruženja i došli do nevjerovatnog zaključka. Na ovom besmislenom primjeru, zatajili su svi, a jedan od sagovornika kazao je da su za ovo stanje svi krivi.

- Da je bilo više volje, ovaj problem je trebao biti riješen odavno, a ne da nam je lov zatvoren 16 godina. Zapelo je oko formiranja Saveza lovačkih društava, krovne lovačke organizacije u Distriktu, u kome bi bila sva lovačka udruženja. Zbog toga smo i kod svog lovišta, podstanari u entitetima. U ovom dugom vremenu, mnogi lovci su prodali oružje i kerove i okanili se lova - kaže Almir Mehić Čoja, predsjednik Sportsko-lovačkog udruženja "Jelovik".

Podjela lovaca

Predsjednik lovačkog udruženja "Sokol" Tomo Hrgovčić, dugogodišnji lovac, krivi brčansku vlast i kaže da brčanske lovce neko hoće da podijeli. Nekada je u naše lovište dolazilo stotine Italijana da love od čega smo svi imali korist, ali to je davna prošlost. Istovremeno predsjednik udruženja Lovaca "Fazan" Momir Crnić, kaže da u ovom slučaju nije zaživio zakon o lovu u Brčko distriktu i tu leže svi problemi.