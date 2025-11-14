Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JAČANJE KAPACITETA

Zenička policija dobila još sedam terenskih vozila vrijednosti 660.000 KM

U prethodne dvije godine, otkako je aktuelna Vlada na čelu kantona, nabavljeno je ukupno 39 novih vozila vrijednih 2,3 miliona KM

Vozila uručena danas. MUP ZDK

M. Až.

14.11.2025

Uprava policije MUP-a ZDK bogatija je za sedam novih vozila marke Toyota, vrijednosti 659.000 KM. Danas je izvršena primopredaja te uručeni ključevi dva vozila za Policijsku upravu I u Zenici i jednog vozila za Specijalnu policijsku jedinicu. Preostala vozila bit će raspoređena po ostalim policijskim upravama u kantonu.

Ključeve vozila načelniku PU I u Zenici Mirsadu Muračeviću i komandiru Specijalne policijske jedinice Samiru Valentiću uručili su kantonalni premijer Nezir Pivić, ministar unutrašnjih poslova Emir Vračo i policijski komesar Admir Gazić.

Pored današnjih sedam vozila, u prethodne dvije godine, otkako je aktuelna Vlada na čelu kantona, nabavljeno je ukupno 39 novih vozila vrijednih 2,3 miliona KM.

- Danas još jednom potvrđujemo jasno opredjeljenje Vlade Zeničko-dobojskog kantona da kontinuirano jača kapacitete naše policije i stvara bolje uslove za njen rad. U protekle dvije godine nabavili smo ukupno 46 novih vozila, uključujući i ovih sedam koja danas predajemo u upotrebu, čime značajno unapređujemo mobilnost, spremnost i operativnu efikasnost policijskih struktura u svim dijelovima kantona - rekao je Pivić.

Naglašeno je da je sigurnost građana jedan od najviših prioriteta Vlade, te da modernizacija policije i ulaganje u opremu, infrastrukturu, obuku i ljudstvo neće stati.

Ministar unutrašnjih poslova ZDK-a Emir Vračo dodao je da sve aktivnosti Ministarstva i Vlade imaju cilj osigurati bolju opremljenost policije i omogućiti brži, efikasniji i kvalitetniji rad policijskih službenika.

# ZENICA
# MUP ZDK
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.