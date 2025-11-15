Ivica Puljić potvrdio da je sve spremno za veliki događaj: Otkrivanje spomenika u Njujorku žrtvama genocida u Srebrenici

U Njujorku se okupljaju delegacije iz Bosne i Hercegovine. Među njima i Majke Srebrenice i predstavnici drugih udruženja koji će svojim prisustvom uveličati ceremoniju otvaranja spomenika žrtvama genocida u Srebrenici u ponedjeljak.

- Sve je spremno, spomenik je spreman i pokriven kako bi se zaštitio od prilično lošeg vremena ovih dana u Njujorku - javlja Puljić za Dnevnik 2 Federalne televizije.

On dodaje da će spomenik biti otkriven u ponedjeljak u 19 sati po lokalnom vremenu uz direktan prenos FTV-a.

- Treba kazati da je ovo projekat Ujedinjenih naroda, vrlo je važno da se to napomene. Otkrivanje spomenika u New Yorku je zapravo jedna konkretna primjena Rezolucije o Srebrenici usvojene u Generalnoj skupštini UN-a prošle godine - naglašava Puljić.

Podsjeća da su na otkrivanje došle i predstavnice Majki Srebrenice, kao i druge organizacije koje "se brinu da se ne zaboravi žrtva ljudi i njihovih obitelji, žrtva ljudi koji su pogubljeni u tom strašnom zločinu 1995. godine".

- Autor ovog spomenika je Adin Hebib, čovjek koji je prepoznat ne samo u BiH, nego i u svijetu. Njegov rad do sada je prepoznala i svjetska organizacija“, navodi Puljić. Spomenik je smješten među mnogim drugim memorijalima, uključujući spomenike Mahatmi Gandhiju, genocidu u Ruandi i djela Augustina Augustinčića. "Bit će vrlo vidljiv za sve koji ulaze u zgradu UN-a - diplomate, novinare i posjetitelje - dodaje Puljić.

Puljić ističe: "Neće biti mnogo govornika. Ukoliko bude kiša, što je velika vjerovatnost u ovo doba godine, prebacit će se u zgradu UN-a i izlazi se samo da se praktično presječe vrpca za otvaranje spomenika.“

Govornici će biti: "Stephanie Trimble iz tajništva, posebna savjetnica glavnog tajnika UN-a o sprječavanju genocida, Denis Bećirović, član Predsjedništva BiH i predsjedavajući odbora za podizanje spomenika, Munira Subašić ispred Majki Srebrenice, i domaćin Zlatko Lagumdžija, ambasador u UN-u.“

Puljić dodaje da će "prisustvovati mnogi zvaničnici iz BiH, uključujući Željka Komšića, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, i ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića", te oko 40 ambasadora zemalja članica UN-a.

- Sve je spremno, čekamo ponedjeljak - zaključuje Puljić u javljanju za Dnevnik 2.