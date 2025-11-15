Svjedočio u Hagu: Američko-sarajevski vatrogasac o snajper-turistima tokom opsade

Bogati Evropljani dolaze tokom opsade u Sarajevo i iz zabave i zadovoljstva iz snajperskih pušaka ubijaju civile – to je ovih dana jedna od glavnih tema mnogih svjetskih medija.

Priču koja nije nova reaktualiziralo je italijansko tužilaštvo u Milanu, otvorivši istragu protiv nekoliko nepoznatih italijanskih državljana koji su plaćali velike svote novca srpskoj strani i vojnicima kako bi pucali na civile u opkoljenom gradu.

Tema nije nova

Tema nije nova. O njoj je Miran Župančić snimio film Sarajevo Safari, a o turistima-snajperistima u dokumentarističkom romanu Harisa Imamovića, Vedran i vatrogasci, govori i John Jordan, živopisni američki vatrogasac koji je radio u Sarajevu tokom rata.

Imamović je u roman uvrstio i dijelove svjedočenja Johna Jordana pred Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu, piše portal Odgovor.ba.

Jordan u Sarajevo dolazi, potaknut medijskim izvještavanjem tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, da pomogne kolegama, sarajevskim vatrogascima da mogu obavljati posao i za vrijeme opsade Sarajeva. Pri obavljanju tog posla Jordan je i ranjen 1994. godine.

Jordana su 21. i 22. februara 2007., u procesu protiv Dragomira Miloševića, unakrsno odbrana i tužilaštvo, i tada je govorio baš o burgermeisterima, bogatim ljudima koji su dolazili u Sarajevo da se zabave ubijanjem civila.

Advokat osuđenog ratnog zločinca, generala VRS-a Dragomira Miloševića bila je advokatica Branislava Isailović.

U nastavku transkript ispitivanja Jordana, kako je i uklopljen u Imamovićev roman, piše portal Odgovor.ba.

Vidio sam kako ih vodaju po snajperskim položajima

ISAILOVIĆ: U izjavi govorite o strijelcima turistima. Kažete i da su neki "burgermeisteri" plaćali kako bi došli u Sarajevo pucati sa srpske strane po gradu. Možete li nam reći odakle ste tada dobili ovu informaciju?

JORDAN: Vidio sam više puta lica koja mi nisu sličila lokalnom stanovništvu, po odjeći i oružju koje su nosili, po načinu na koji su se vladali, krećući se uz lokalce. Vidio sam to u Sarajevu mnogo puta. Neki od mojih ljudi su to primijetili i u Mostaru.

Žargonski pojam

Pojam burgermeister je žargonski pojam i veže se uz činjenicu da je Hrvatska bila saveznik i prijatelj Njemačke, a upravo su tu stizali ti turisti odasvuda. Bilo je teško nagovoriti nekog da kao turist dođe i puca iz grada prema brdima, tako da su pucali sa brda prema gradu.

ISAILOVIĆ: Razumjela sam da ste vizuelno utvrdili distinkciju između lokalaca i stranaca. To je ono što mogu zaključiti na osnovu Vaše izjave, je li tako? Jeste li zaista utvrdili ovu distinkciju?

JORDAN: Možete pretpostaviti na osnovu moje izjave da sam istrenirani osmatrač i da mogu reći kada neko, ko očigledno nije srođen s prostorom u kojem se kreće, biva naokolo vođen, doslovno za ruku, a vode ga ljudi koji vrlo dobro poznaju okruženje. Iz toga je i proistekao pojam "strijelac turist". Ti likovi jednostavno nisu bili iz kraja niti su nosili oružje koje je bilo uobičajeno za taj kraj

ISAILOVIĆ: Tačno tako. Jeste li vidjeli nekog od njih da puca?

JORDAN: Vidio sam… Nisam vidio nikada da ispaljuju metak. Vidio sam samo kako ih vode po dobro poznatim snajperskim položajima. Nisam nikad vidio nekog od njih da puca. Ali, opet, bilo je očigledno o čemu se tu radi: nekoga sa strane su po snajperskim položajima vodali domaći ljudi, način odijevanja i činjenica da su nosili oružje sa sobom navela me povjerujem da je riječ o "strijelcima turistima". To je izraz na koji sam prvi put naišao u Bejrutu, gdje smo vidjeli isto to na liniji