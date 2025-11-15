Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TUŽILAŠTVO KS

Predložen pritvor za Imamovića, Lizdeka i Kajaniju: Pronađeno im više od 38 kilograma droge

Lizdek, Kajanija i Imamović uhapšeni su jučer u policijskoj akciji kodnog naziva "Beretka"

Edvin Imamović: Pronađena droga. MUP KS

S. S.

15.11.2025

Postupajuca tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Jovanu Lizdeku, Bernadu Kajaniji i Edvinu Imamoviću. 

Pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo a u odnosu na osumnjičenog Imamovića i zbog opasnosti od bjekstva.

Podsjećamo, Lizdek, Kajanija i Imamović uhapšeni su jučer u policijskoj akciji kodnog naziva "Beretka".

Tokom pretresa pronađeno je više vrsta narkotika, marihuana, kokain i speed, u ukupnoj količini većoj od 38 kilograma. Procijenjena ulična vrijednost zaplijenjene droge iznosi oko pola miliona maraka.

Pored narkotika, policija je oduzela i određenu količinu gotovine, osam mobilnih telefona, inostrane lične dokumente za koje postoji osnov sumnje da su falsifikovani, te druge predmete relevantne za istragu.

Provjerom je utvrđeno i da je za Edvinom Imamovićem bila raspisana međunarodna potjernica.

# TUŽILAŠTVO KS
# EDVIN IMAMOVIĆ
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.