Predložen pritvor za Imamovića, Lizdeka i Kajaniju: Pronađeno im više od 38 kilograma droge

Postupajuca tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Jovanu Lizdeku, Bernadu Kajaniji i Edvinu Imamoviću.

Pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo a u odnosu na osumnjičenog Imamovića i zbog opasnosti od bjekstva.

Podsjećamo, Lizdek, Kajanija i Imamović uhapšeni su jučer u policijskoj akciji kodnog naziva "Beretka".

Tokom pretresa pronađeno je više vrsta narkotika, marihuana, kokain i speed, u ukupnoj količini većoj od 38 kilograma. Procijenjena ulična vrijednost zaplijenjene droge iznosi oko pola miliona maraka.

Pored narkotika, policija je oduzela i određenu količinu gotovine, osam mobilnih telefona, inostrane lične dokumente za koje postoji osnov sumnje da su falsifikovani, te druge predmete relevantne za istragu.

Provjerom je utvrđeno i da je za Edvinom Imamovićem bila raspisana međunarodna potjernica.