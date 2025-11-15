Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MJERE ZABRANE ZA MUNJIĆA

Isak za "Avaz": Neće se birati v.d. direktora FUP-a, po funkciji će tu poziciju obnašati načelnik kriminalističke policije

Ne znam ko bi trebao biti imenovan na poziciju načelnika, tri ili četiri inspektora ispunjavaju uslove za tu poziciju, a kako sam čuo, navodno, jedan je dobio rješenje prije nego se ovo sve desilo

Ramo Isak. Fena

Piše: Sedin Spahic

15.11.2025

Nakon što su direktor Federalne uprave policije Vahidinu Munjiću izrečene mjere zabrane obavljanja funkcije, kao i mjere zabrane dolaska u zgradu FUP-a te sastajanja s određenim svjedocima, kao i osumnjičenima, kontaktirali smo ministra unutrašnjih poslova FBiH Ramu Isaka i provjerili šta su naredni koraci.

- FUP ima načina funkcionisanja, nema tu nikakvih smetnji. Prema informacijama koje raspolažem osoba koja je ovlaštena u FUP-u je poslala prijedlog za imenovanje osobe za poziciju načelnika kriminalističke policije. Taj koji imenovan, među tim inspektorima koji ispunjavaju uslove, će obnašati poziciju direktora do završenja konkursa. Ne znam ko bi trebao biti imenovan, tri ili četiri inspektora ispunjavaju uslove za tu poziciju, a kako sam čuo, navodno jedan je dobio rješenje prije nego se ovo sve desilo - kazao je Isak za "Avaz".

Što se tiče konkursa za direktora FUP-a kaže da o tome odlučuje Nezavisni odbor, a on je potvrdio da neće se ići u smjeru imenovanja vršioca dužnosti, kaže da to sebi neće davati za pravo.

Što se tiče Policijske akademije FMUP-a, gdje su također izrečene mjere zabrane direktoru Ervinu Mušinoviću, ministar Isak kaže da je tu procedura drugačija, jer Akademija nije samostalna, nego u sklopu Ministarstva i na njenom čelu se nalazi državni službenik i naveo je da tu bilo ko od rukovodećih državnih službenika da obnaša dužnost.

# FUP
# RAMO ISAK
PRIKAŽI KOMENTARE (29)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.