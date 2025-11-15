Isak za "Avaz": Neće se birati v.d. direktora FUP-a, po funkciji će tu poziciju obnašati načelnik kriminalističke policije

Nakon što su direktor Federalne uprave policije Vahidinu Munjiću izrečene mjere zabrane obavljanja funkcije, kao i mjere zabrane dolaska u zgradu FUP-a te sastajanja s određenim svjedocima, kao i osumnjičenima, kontaktirali smo ministra unutrašnjih poslova FBiH Ramu Isaka i provjerili šta su naredni koraci.

- FUP ima načina funkcionisanja, nema tu nikakvih smetnji. Prema informacijama koje raspolažem osoba koja je ovlaštena u FUP-u je poslala prijedlog za imenovanje osobe za poziciju načelnika kriminalističke policije. Taj koji imenovan, među tim inspektorima koji ispunjavaju uslove, će obnašati poziciju direktora do završenja konkursa. Ne znam ko bi trebao biti imenovan, tri ili četiri inspektora ispunjavaju uslove za tu poziciju, a kako sam čuo, navodno jedan je dobio rješenje prije nego se ovo sve desilo - kazao je Isak za "Avaz".

Što se tiče konkursa za direktora FUP-a kaže da o tome odlučuje Nezavisni odbor, a on je potvrdio da neće se ići u smjeru imenovanja vršioca dužnosti, kaže da to sebi neće davati za pravo.

Što se tiče Policijske akademije FMUP-a, gdje su također izrečene mjere zabrane direktoru Ervinu Mušinoviću, ministar Isak kaže da je tu procedura drugačija, jer Akademija nije samostalna, nego u sklopu Ministarstva i na njenom čelu se nalazi državni službenik i naveo je da tu bilo ko od rukovodećih državnih službenika da obnaša dužnost.