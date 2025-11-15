Slaven Raguž za "Avaz": Opozicioni blok će izaći na megdan HDZ-u, bez obzira da li se pojavio neki novi Komšić ili ne

Slaven Raguž, predsjednik Hrvatske republikanske stranke, jedine s hrvatskim predznakom koja opoziciono djeluje na nivou Federacije BiH, govorio je za "Dnevni avaz" o formiranju blokada od pet stranaka koje imaju za cilj da na Općim izborima 2026. izađe na megdan HDZ-u BiH.

Osim HRS-a, taj blok bi trebali činiti HDZ 1990, HNP, HSS i HDS.

- Mi smo još daleko od nekog dogovora, mi smo se načelno dogovorili da ćemo definirati politička načela i strategiju zajedničkog nastupa na sljedećim izborima. Mi ćemo prvo definirati šta i kako bi radili, da se ne bi bavili kadrovskom politikom, nego suštinskom. Dosad je bilo dosta tih pokušaja takozvanog opozicionog djelovanja kod Hrvata, koji su propali na prvoj krivini. Želim učeći lekciju iz tih iskustava da nešto pokušamo napraviti kao promjenu, odnosno alternativu politici koja od Hrvata želi napraviti nacionalnu manjinu u BiH, a i otklon od politike koja profitira od te takozvane borbe za prava Hrvata, a zapravo su nas zarobili u društvo korupcije i klijentelizma. Cilj je napraviti stvarnu alternativu svim tim politakama i ponuditi ljudima na izbor 2026. godine i nadati se onda da će to ljudi prepoznati - istakao je Raguž za "Avaz".

Nove tehnologije

Na pitanje koliko je opoziciji HDZ-u lakše djelovati na izborima kada kao kandidat neće biti Željko Komšić, jer je izvjesno da će se izbori dočekati s istim pravilima, Raguž odgovara:

- Što se tiče člana Predsjedništva, mi ćemo izaći na izbore s novim Komšićem ili bez njega na megdan HDZ-u. Od puno veće važnosti je uvođenje novih tehnologija. Svim silama se i jedni i drugi i treći - od HDZ-a, SDA, uključujući i SDP, a i SNSD bore da ne dođe do implementacije novih tehnologija u izborni proces, jer od toga će sve zavisiti. Mi ako ne uspijemo u namjerama da to uvedemo, sasvim je irelevantno ko će izaći na izbore i s kojim politakama, jer oni imaju iskustva iz prošlih izbora kako pokrasti, bez da ih se pozove na bilo kakvu odgovornost. Samo ću vas podsjetiti da smo na prošlim izborima u Mostaru dokazali na jednom izbornom mjestu da je 17 mrtvih glasalo i dokumentirali to osmrtnicama i dokumentacijom, što je CIK odbio jer su rekli da moraju poštivati rokove. Možete zamisliti šta će se dešavati na sljedećim izborima ako ne uvedemo moderne tehnologije. Veći primat je na demokratičnosti izbornog procesa nego kandidature o kojima mediji danas pišu.

Heterogena grupa

Na pitanje kako funkcionira ovaj blok, s obzirom da je njegova stranka opozicija HDZ-u, dok je primjera radi, HDZ 1990 dio vlasti na nivou FBiH, dok je HSS na prošlim izborima išao zajedno na listi s HDZ-om, Raguž odgovara:

- Ove dogovore koje radimo, radimo za uvjetno rečeno državotvorne nivoe, Federalni, nivo BiH i Predsjedništvo, mi na kantonima nećemo ići skupa, pogotovo gdje su većinski hrvatska područja. To je stvar političke odgovornosti i zrelosti. Mi općenito vazda možemo naći neke razloge da se raziđemo. Primjera radi, ja u potpunosti ne dijelim način djelovanja ovih mojih potencijalnih kolega koji su u Federalnoj većini, ali oni su potpisali neke stvari nakon Općih izbora 2022. i moraju poštovati te postulate, zato se mi bavimo isključivo tematikom izbora 2026. godine i šta ćemo raditi u tom izbornom procesu i nakon njega. Izdiktiramo šta je na političkim načelima i da izdiktiramo jedan koalicijski sporazum i dogovor na kojeg se možemo pozivati poslije, da ne bi bilo nekih izlijetanja i kupovine od strane HDZ-a BiH, nekih praksi koje su bile ranije. U pravu ste, ali ne radimo na ujedinjavanju stranaka, nego tražimo modus operandi isključivo za izbore 2026. godine - zaključio je Raguž.