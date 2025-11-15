Video / Arnesa Zenunović o naprasnom zatvaranju klinike za oplodnju u Sarajevu: Tužit ćemo ih, neki ljekari radili bez licence

Arnesa Zenunović, jedna od pacijentica klinike za vantjelesnu oplodnju „North-western Medical Centar“ u Sarajevu, koja se zatvorila bez ikakve prethodne najave, bila je gošća novog izdanja „Avazovog intervjua“.

Ona je ispričala da je proces počela u klinici koja se zvala „New life“, a kasnije je slučajno saznala da se njen genetski materijal nalazi u „North-western Medical Centar“.

Prvi postupak

Istakla je da je u početku sve bilo profesionalno, bili su ljubazni, no prvi postupak nije uspio. Kasnije je klinika promijenila adresu, što je također slučajno saznala prilikom plaćanja.

- Bila sam samofinansirajući pacijent, Kanton me odbio. Da je klinika zatvorena saznala sam iz medija, niko me nije obavijestio, kao ni kada je klinika promijenila naziv. Divne doktorice koje su radile u „New lifeu“ su promijenile kliniku. Ne znamo da li je genetski materijal sačuvan na adekvatan način, imamo informacije da je dosipan azot, upitno je da li je bezbjedno – rekla je Zenunović.

Navela je da većina pacijentica nije saglasna da se genetski materijal prebaci u Zenicu. Navela je da će se izvršiti analiza tog materijala, odnosno da li je to upotrebljivo.

- Sumnjamo u to šta će nam reći, ali je to moguće genetski ispitati. Zavod za zdravstvo je dao klinici ugovor, da bi se to moglo refundirati, ali mislim da niko nikad nije radio provjere, nas je sada strah – poručila je.

Pokretanje tužbe

Ona je najavila pokretanje tužbe, ali prije toga čekaju da ih obavijeste o stanju materijala.

- Mada ne znam više ni koga da tužim, jer su pobjegli iz države, vlasnik klinike je u drugoj državi. Neki ljekari su radili bez licence, meni je to ružno saznanje, no ja sam samo bila na konsultacijama s njim, ali ni time nisam bila zadovoljna – istakla je.

