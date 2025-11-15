SDP Mostar izabrao novog predsjednika: Senad Đeldum na čelu organizacije

Gradska organizacija SDP-a Mostar održala je Izborno-izvještajnu konvenciju u kongresnoj sali HA Hotela, gdje su delegati analizirali dosadašnji rad, usvojili smjernice za naredni period i izabrali novo rukovodstvo.

Skup je protekao u konstruktivnoj atmosferi, uz naglasak da SDP Mostar ostaje važan nosilac progresivne politike u gradu, zasnovane na socijalnoj pravdi, jednakosti i odgovornosti.

Za predsjednika Gradskog odbora SDP BiH Mostar izabran je Senad Đeldum, čiji je izbor potvrđen jednoglasnom podrškom delegata.

U obraćanju nakon izbora, Đeldum je poručio da mu je velika čast preuzeti ovu funkciju te naglasio da će prioritet njegovog mandata biti jačanje organizacije, otvaranje prema građanima i promocija politika koje doprinose razvoju Mostara.

- SDP Mostar mora biti glas svih građana, koji žele politiku koja donosi prosperitet, a ne podjele, građana koji žele bolje životne uslove i grad u kojem se svako osjeća ravnopravno i sigurno. Pred nama je mnogo posla, ali vjerujem da zajedno možemo ojačati našu organizaciju i pokazati da su društvene promjene moguće - rekao je Đeldum.

Na konvenciji je izabran i novi Gradski odbor, koji će u narednom periodu donositi ključne odluke unutar organizacije. Skup je zaključen porukama jedinstva i odlučnosti da SDP Mostar još snažnije zauzme ulogu nosioca progresivnih politika u gradu.

Delegatima su se obratili ministrica u Vladi FBiH Jasna Duraković, predsjednik KO SDP BiH HNK Ivor Perić, a radnim predsjedništvom rukovodila je Lana Prlić. Među gostima su bili potpredsjednica Skupštine HNK Vesna Saradžić, ministri u Vladi HNK Zanin Vejzović i Emil Balavac te zastupnik u Skupštini KS Samir Avdić.