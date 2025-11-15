Sjednica oba doma, a najteže pitanje za Konakovića: "Zašto je glasao za imenovanje svega troje Bošnjaka od ukupno 17 rukovodilaca institucija?"

Posebna zajednička sjednica oba doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za 27. novembar.

Na ovoj sjednici poslanici i delegati imaju priliku postavljati pitanja članovima Vijeća ministara BiH o aktuelnim pitanjima i problemima u radu institucija, uključujući pitanja poštivanja Ustava i zakona, proporcionalne zastupljenosti konstitutivnih naroda, te druge ključne teme od interesa za građane Bosne i Hercegovine, piše NAP.

Već su neka pitanja dostavljena, a za sada su najviše upućena Borjani Krišto, predsjedavajućoj Vijeća ministara BiH.

Tako je delegat Zlatko Miletić jednostavno pita: Da li ćete podnijeti ostavku?