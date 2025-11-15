Sjednica oba doma, a najteže pitanje za Konakovića: "Zašto je glasao za imenovanje svega troje Bošnjaka od ukupno 17 rukovodilaca institucija?"

Posebna zajednička sjednica oba doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za 27. novembar.
Na ovoj sjednici poslanici i delegati imaju priliku postavljati pitanja članovima Vijeća ministara BiH o aktuelnim pitanjima i problemima u radu institucija, uključujući pitanja poštivanja Ustava i zakona, proporcionalne zastupljenosti konstitutivnih naroda, te druge ključne teme od interesa za građane Bosne i Hercegovine, piše NAP.
Već su neka pitanja dostavljena, a za sada su najviše upućena Borjani Krišto, predsjedavajućoj Vijeća ministara BiH.
Tako je delegat Zlatko Miletić jednostavno pita: Da li ćete podnijeti ostavku?
I poslanik Milan Dunović direktno pita Krišto zašto nije imenovan ministar sigurnosti BiH.
Nešto duže pitanje je delegata Džemala Smajića upućeno Elmedinu Konakoviću, ministru vanjskih poslova BiH.
Suprotno Ustavu i zakonskim normama o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i Ostalih, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u tekućem mandatu imenovalo je 16 direktora i generalnog sekretara Vijeća ministara.
Također, od januara 2023. godine do danas, u stalni radni odnos na pozicije rukovodećih državnih službenika primljeno je 24 Srba, 15 Hrvata i samo 11 Bošnjaka, što predstavlja svega jednu petinu i značajno povećava debalans Bošnjaka na rukovodećim pozicijama.
- Zašto je ministar Konaković, protivno Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine kojima je utvrđena proporcionalna zastupljenost konstitutivnih naroda u institucijama BiH, glasao za imenovanje svega troje Bošnjaka od ukupno 17 rukovodilaca institucija, te koje mjere će ministri Bošnjaci u Vijeću ministara poduzeti kako bi se konačno zaustavila diskriminacija i zapošljavanje na štetu Bošnjaka u institucijama BiH, a posebno manjak Bošnjaka na rukovodećim pozicijama - pitat će Smajić.