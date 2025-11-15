Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SARAJEVO

Nezavršena sanacija: Voda curi iz nepopravljene rupe u Posavskoj

Voda sada curi iznad rupe, dok sama oštećena površina i dalje nije pravilno zakrpljena

Nezavršena sanacija - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+1
Piše: Evelin Trako

15.11.2025

Građani Posavske ulice, u blizini broja 38, žalili su se nadležnima da se sredi oštećen dio puta. Radnici su stigli na lice mjesta, ali su napravili samo površinsku sanaciju – iskopali rupu i djelimično je zatrpali.

Ipak, voda sada curi iznad rupe, dok sama oštećena površina i dalje nije pravilno zakrpljena, što dodatno frustrira mještane.

Problem pokazuje da obećane popravke često ostaju nedovršene, a građani su ponovo prisiljeni čekati na stvarno rješenje.

# SANACIJA
# SARAJEVO
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.