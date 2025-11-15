Nezavršena sanacija: Voda curi iz nepopravljene rupe u Posavskoj

Građani Posavske ulice, u blizini broja 38, žalili su se nadležnima da se sredi oštećen dio puta. Radnici su stigli na lice mjesta, ali su napravili samo površinsku sanaciju – iskopali rupu i djelimično je zatrpali.
SARAJEVO
Voda sada curi iznad rupe, dok sama oštećena površina i dalje nije pravilno zakrpljena
Građani Posavske ulice, u blizini broja 38, žalili su se nadležnima da se sredi oštećen dio puta. Radnici su stigli na lice mjesta, ali su napravili samo površinsku sanaciju – iskopali rupu i djelimično je zatrpali.
Ipak, voda sada curi iznad rupe, dok sama oštećena površina i dalje nije pravilno zakrpljena, što dodatno frustrira mještane.
Problem pokazuje da obećane popravke često ostaju nedovršene, a građani su ponovo prisiljeni čekati na stvarno rješenje.
BLIŽI SE KRAJ RATA?