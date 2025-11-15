Video / Pogledajte koliko policijskih službenika osigurava red u Zenici na utakmici BiH – Rumunija

Na stadionu Bilino Polje u Zenici večeras se igra ključna utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Rumunije. Zbog visokog rizika susreta, policija Zeničko-dobojskog kantona provodi pojačane mjere osiguranja.

Na ulicama i u neposrednoj blizini stadiona raspoređeno je veliki broj policijskih službenika koji će nadzirati red i sigurnost navijača. Pored ljudstva, MUP koristi i sofisticirani video-nadzor: trenutno je u funkciji 120 fiksnih kamera na ključnim lokacijama, 72 kamere na službenim vozilima, dok dronovi sa četiri dodatne kamere omogućavaju pregled terena iz zraka i brzu reakciju u realnom vremenu.

Dio gostujućih navijača, poznat po radikalnim desničarskim stavovima, tokom puta za BiH objavio je na društvenim mrežama fotografiju transparenta na kojem veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića.

“Mladić je evropski heroj, muslimane smanjuje na nulu” – piše na sramnom transparentu.

Ovim je jasno da gostujući navijači neće biti dobrodošli u Zenici, a nadležni ostaju u pripravnosti kako bi spriječili moguće incidente tokom i nakon utakmice.