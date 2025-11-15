Merhamet Bihać otvorio najveći humanitarni kompleks u Krajini, vrijedan dva miliona KM

U Bihaću je danas svečano otvoren novoizgraeđni poljoprivredno-prehrambeni kompleks MDD “Merhamet” Bihać, namijenjen jačanju kapaciteta za podršku socijalno ugroženim građanima i jedan je od najznačajnijih humanitarnih projekata u Unsko-sanskom kantonu.

Riječ je o modernom prostoru koji objedinjuje administrativni objekat, kuhinju, pristupni put te malu i veliku hladnjaču za skladištenje mesa, a ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na oko dva miliona KM.

Svečanom otvaranju prisustvovali su predstavnici Merhameta iz cijele Bosne i Hercegovine, politički i društveni zvaničnici, uzvanice sa Univerziteta Bihać, te veliki broj volontera i humanitarnih radnika. Presijecanjem vrpce na ulazu u savremeno opremljenu hladnjaču, kompleks su zvanično otvorili zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH Šemsudin Dedić i predsjednik MDD "Merhamet" Bihać Fikret Draganović.

Iskorat u humanitarnomr radu

Draganović je istakao da novoizgrađeni centar predstavlja iskorak u humanitarnom radu i dugogodišnju viziju Merhameta Bihać.

- Konačno smo dočekali i ovaj dan da s ponosom i radošću otvorimo naš poljoprivredno-prehrambeni kompleks koji će biti u službi socijalno ugroženih kategorija stanovništva. Ovdje će se pripremati hrana, pakovati i razvoziti na kućne adrese. Posebno nas raduje što nam se odazvao velik broj Merhameta iz cijele Bosne i Hercegovine. Sredstva za izgradnju su donacije naših građana, privrednika i ljudi u dijaspori, kojima se zahvaljujemo. Vrijednost kompleksa iznosi oko dva miliona KM, a time značajno povećavamo naše kapacitete. Uskoro počinje raditi i pekara, a voćnjak sa 250 sadnica doprinijet će obogaćivanju menija naše Narodne kuhinje - kazao je Draganović.

Projekt bez presedana

Predsjednik Merhameta BiH Safet Pilić naglasio je da je riječ o projektu bez presedana u zemlji.

- Ovo je veliki projekat, posebno hladnjača kojom je praktički riješen problem skladištenja mesa za Merhamete na području cijele BiH. Ovo je prvi projekat ove veličine u državi, takvog nema ni Sarajevo. Zato puna podrška gospodinu Draganoviću za ideju i uloženi trud - poručio je Pilić.

Važnost saradnje humanitarnih organizacija istaknuo je i sekretar Crvenog križa Bihać, Selam Midžić.

- Mi smo na istom putu a to je pomoć onima kojima je ona najpotrebnija. To je moguće samo kroz međusobnu saradnju. Merhamet Bihać je izuzetno aktivna organizacija, a gospodin Draganović ulaže mnogo napora u unapređenje njenog rada. Naravno, sve ovo ne bi bilo moguće bez naših građana i njihovih donacija - rekao je Midžić.

Nada i povjerenje

Zastupnik Šemsudin Dedić poručio je da novi objekti i rad volontera bude nadu i povjerenje u institucije i zajednicu.

- Ove nove prostorije i trud Merhametovih volontera ohrabruju sve nas. Pokazuju da u Bihaću imamo institucije koje mogu pružiti podršku socijalno ugroženima, ali i razvijati projekte u koje se mogu uključiti pojedinci i institucije grada, kantona i Federacije. Zajedno možemo doprinositi realizaciji ovakvih i sličnih projekata - istakao je Dedić.

Otvaranjem novog kompleksa, Merhamet Bihać značajno proširuje svoje kapacitete i nastavlja misiju pružanja pomoći onima kojima je najpotrebnija, oslanjajući se na solidarnost građana i partnerskih institucija, poručeno je na kraju svečanosti.