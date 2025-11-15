Više od 1.000 farmaceuta na simpoziju Komore FBiH: Oni su prva linija odbrane zdravlja pacijenata

U okviru 20. simpozija Komore magistara farmacije FBiH, koji se održava od 14. do 16. novembra u Sarajevu, današnji program stavio je u fokus novu, proširenu ulogu farmaceuta u zdravstvenom sistemu. Simpozij je okupio više od 1.000 farmaceuta iz BiH, regiona, ali i svijeta. Time je potvrđena važnost te profesionalne zajednice u širem kontekstu zdravstvene zaštite.

Naziv ovogodišnjeg simpozijuma je 'Farmaceuti u prvoj liniji borbe protiv vodećih hroničnih nezaraznih bolesti'. Između ostalih, obratio se i predsjednik Komore Marin Crnogorac.

- Farmaceuti danas nisu samo izdavači lijekova, oni su ključni partneri u prevenciji bolesti, edukaciji pacijenata i smanjenju opterećenja primarne zdravstvene zaštite. Njihova uloga u zdravstvenom sistemu mora biti jasno definirana i podržana zakonodavno - poručio je Crnogorac.

Kroz predavanja i diskusije naglašena je potreba za većim uključivanjem farmaceuta u prevenciju i osnovno zbrinjavanje čestih zdravstvenih stanja, edukaciju pacijenata, provjeru terapije, vakcinaciju te mjerenje važnih zdravstvenih parametara poput šećera u krvi i holesterola. Važno je naglasiti da su mnoge od tih preporuka i izmjena već uvrštene u nacrt novog zakona o zdravstvenoj zaštiti, time se formalno prepoznaje proširena uloga farmaceuta u sistemu - kazao je.

Prva karika u lancu

Pomoćnica federalnog ministra zdravstva za farmaciju i hemikalije Sanja Čustović kazala je da su farmaceuti često prva i najdostupnija karika u lancu brige o zdravlju.

- Njihova uloga u borbi protiv kroničnih bolesti ključna je za jačanje sistema i dostupnost zdravstvene zaštite - pojasnila je.

Sličnu poruku o važnosti farmaceuta u zaštiti zdravlja stanovništva ističu i kolege iz Republike Srpske.

- Tema ovogodišnjeg simpozija ističe doprinos farmaceuta u zaštiti zdravlja stanovništva. Čast mi je predstaviti se na ovom prestižnom skupu i podržati širenje uloge farmaceuta, poručuje Ivan Manojlović, predsjednik Farmaceutske komore Republike Srpske.

Taj simpozij privukao je i međunarodne stručnjake, koji ističu važnost kontinuiranog usavršavanja i primjene svjetskih standarda u farmaciji.

- Ovaj skup već ima značajnu tradiciju. Farmaceuti su zdravstveni radnici u prvoj liniji prevencije i brige o pacijentima, a simpozij nam omogućava da primijenimo inovacije iz svijeta u našoj djelatnosti, kazao je profesor Davor Korčok iz Beograda.

Iskustva i inovacije

Svi prisutni saglasni su da iskustva i inovacije, predstavljene na takvim skupovima, ne samo da unaprjeđuju stručnost farmaceuta već i jačaju njihovu ulogu u sistemu zdravstvene zaštite posebno u ranom otkrivanju i pravilnom liječenju pacijenata. To je istakla i Darja Potočnik Benčić, predsjednica Komore farmaceuta Slovenije.

- Farmaceuti i ljekarne su najdostupnije zdravstvene organizacije. Njihova uloga u ranom otkrivanju bolesti i pravilnom liječenju pacijenata sve je značajnija i mora biti više prepoznata od vlada i zdravstvenih sistema, smatra Potočnik Benčić.

Ovakva praksa, koja se već uspješno primjenjuje u brojnim evropskim zemljama, doprinosi smanjenju pritiska na ljekare porodične medicine i povećava dostupnost zdravstvene usluge pacijentima. Ključna poruka simpozija jeste da farmaceut, kao visoko obrazovani zdravstveni radnik, mora biti prepoznat i validiran od zdravstvenih fondova za sve dodatne uloge koje preuzima u okviru timskog pristupa liječenju.

Simpozij, kao i dosad, okupio je stručnjake iz oblasti farmacije i medicine s ciljem jačanja uloge farmaceuta u savremenom zdravstvenom sistemu i donošenja konkretnih preporuka za sistemske promjene u FBiH.

- Naša uloga mora biti jasna, prepoznata i podržana. Bez aktivnog učešća farmaceuta nema potpunog i održivog zdravstvenog sistema. Neka ovaj simpozij bude inspiracija da zajedno gradimo profesiju, koja služi zdravlju i društvu, zaključio je Marin Crnogorac, saopćeno je iz Komore magistara farmacije FBiH.