Stanje na cestama u BiH: Vlažni kolovozi, učestali odroni i aktuelni radovi

Na bosanskohercegovačkim cestama kolovoz je pretežno vlažan i klizav. Zbog učestalih odrona izdvajamo puteve: Bihać - Srbljani - Bosanska Krupa, Crna Rijeka - Jajce, Bugojno - Kupres, Kladanj - Vlasenica, Simin Han - Banj Brdo, Srebrenik - Šićki Brod - Olovo, Ribnica - Banovići, Mostar - Doljani, Buna - Masline i Višegrad - Vardište, kao i prevoje Rostovo (Novi Travnik - Bugojno), Mlinište (Glamoč - Mrkonjić Grad) i Makljen (Prozor - Gornji Vakuf/Uskoplje).

Dodatno, preko prevoja Borova glava (Šuica - Livno) upozoravamo na česte izlaske divljih konja na kolovoz, javlja BIHAMK.

Na magistralnoj cesti Srbac - Derventa, zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen, a vozila su preusmjerena na pravac Srbac - Prnjavor - Derventa.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnoj cesti Ustiprača-Goražde (na lokalitetu kamenoloma), svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje - Miljevina, gdje u vremenu od 8 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Zbog saniranja aktivnog klizišta na regionalnoj cesti Ostrožac - Buturović Polje, saobraćaj je privremeno obustavljen.

Alternativni pravci su u funkciji i preporučuje se korištenje istih do završetka radova.

Radovi su aktuelni i na dionicama autoceste A-1 Podlugovi - Sarajevo sjever i Visoko - Kakanj, kao i na magistralnim cestama: Semizovac - Olovo, Zavidovići - Vozuća (u mjestu Krivaja), Klašnice - Banja Luka, Jajce - Crna Rijeka, Jablanica - Blidinje (Jablanica - Kosne Luke), Konjic - Jablanica (Ostrožac), Bileća - Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko - Foča (u Sastavcima), Mostar - Čitluk (na ulazu u Čitluk) kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 9 do 13 sati i od 22 do 6 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 6 sati).

Napominjemo vozače da je od 01.11. na cestama u Bosni i Hercegovini, obavezno posjedovanje zimske opreme.