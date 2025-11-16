Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PORAŽAVAJUĆE

Dobna granica se sve više spušta: Svako četvrto dijete u BiH imalo problem s kockanjem

Čini mi se da mi ni kao društvo ni kao pojedinci nismo svjesni koliko je, zapravo, kocka opasna i teška bolest, kaže Vasić

Dobna granica se sve više spušta. Facebook

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

16.11.2025

Uz podatak da BiH ima gotovo 60.000 patoloških kockara, poražavajuće je da je, prema istraživanjima UNICEF-a, svako četvrto dijete u BiH imalo u jednom trenutku problem s kockanjem. To samo potvrđuje ono što stručnjaci godinama upozoravaju - da se dobna granica sve više spušta i da među ovisnicima o tom poroku raste znatan broj jako mladih osoba.

 Ekspanzija kockarnica

Tako je dobna granica onih koji uživaju u ovoj lošoj navici sve niža, a raznim igrama na sreću sve više se okreću osnovci i srednjoškolci. Sociolog Vladimir Vasić kaže kako imamo ekspanziju kockarnica u blizini škola.

- Bukvalno, djeca su „bombardovana“ tim aparatima za igre na sreću, ali to, opet, nije toliki problem, koliko problem predstavlja online kockanje i taj dvostruki život kod mladih kojima su lako dostupne te igre na sreću. I nije stvar u tome da li imaju ili ne tu dostupnost, već da li im se dovoljno posvećuje pažnja, razgovara li se s njima na adekvatan način, ali i kada govorimo o tinejdžerima, da li im se daje dovoljno novca za džeparac ili im se to uskraćuje - kaže Vasić za „Dnevni avaz“.

 Nedovoljno sredstava

Ako im se, govori, uskraćuje ili u slučaju nedovoljnih sredstava džeparca to može da ode u drugu krajnost, odnosno linijom manjeg otpora.

- Ovo govorim iz iskustva, odnosno iz razgovora s djetetom koje ima problem upravo s kockom. Onog momenta kada, da tako kažem, doditelji dignu ruke od djeteta, odnosno kada nedovoljno ili nikako ne komuniciraju s djetetom, onda dolazi problem. Zlo samo nikad ne dolazi. Uvijek je tu čitava kompozicija i kocka je nešto što će sigurno biti veliki problem među mladim ljudima, s obzirom na to da imaju toliko uslova i pogodnosti da kockaju, tako da je pravo čudo sačuvati se od te pošasti - kazuje Vasić.

Vasić: Djeca „bombardovana“. Facebook

Bazni problem

Naglašava da je bazni problem u porodici i u odnosima roditelj - dijete. Neophodan je, ističe, iskren odnos, razgovor, pažnja i posvećenost.

- Ne smijemo se voditi time – „Nije to moje dijete“, „Ne može to moje dijete“ i slično. Kockanje je nešto jako opasno i brojni su primjeri za to. Čini mi se da mi ni kao društvo ni kao pojedinci nismo svjesni koliko je zapravo kocka opasna i teška bolest zavisnosti. Fokus smo stavili na narkomaniju i neke devijantne pojave u društvu, ali kocka je, čini mi se, potcijenjena, ali podjednako pravi probleme, ako ne i gore, kao narkomanija i slično - mišljenja je Vasić.

# DJECA
# KOCKANJE
# BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.