U brojnim gradovima BiH kvalitet zraka jako loš: Kakanj u posljednje vrijeme sve više bilježi prekoračenje sumpor-dioksida





Dok se grijna sezona još nije zahuktala, dotle je zrak u većini gradova BiH lošeg kvaliteta. Praktično, samo se smjenjuju kategorije „zagađeno“, „ vrlo zagađeno“, ali i „izuzetno zagađeno“. Mjerne stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) i u petak su pokazivale visoke nivoe onečišćenja zraka, pa, čak, i tamnocrvene oznake, odnosno „vrlo zagađeno“, kao što je na pojedinim mjernim mjestima u Sarajevu do Kaknja koji je označen ljubičastom bojom, a što označava izuzetno zagađen zrak.

Zimski period

Prema riječima Enisa Krečinića, stručnjaka Centra za životnu sredinu FHMZ-a, dva ključna faktora, odnosno glavni izvori zagađenja su kućna ložišta u zimskom periodu i saobraćaj.

- To je manje-više svugdje isto, ali pored toga imamo faktor industrijske i energetske proizvodnje kao što je u sredinama poput Tuzle, Kaknja, Zenice i slično. U Sarajevu, s druge strane, imamo velik broj kućnih ložišta koja su dominantan izvor zagađenja u zimskom periodu – kaže Krečinić za „Dnevni avaz“.

Navodi i da kvalitet zraka zavisi od geografskih, odnosno prirodnih faktora. Gotovo je, kaže, uobičajena pojava u ovom periodu kada dolazi do specifičnih meteoroloških prilika.

- Dakle, usljed stabilnih vremenskih uslova kada dolazi do pojave temperaturnih inverzija, što se u narodu najčešće prati kao magla, a što je normalna prirodna pojava, u tim uslovima kada nema vjetra, ni strujanja zraka sve što se ispusti iz dimnjaka i auspuha vozila i slično osjeti se u sloju koji je nizak i jako brzo dođe do prekomjernih vrijednosti zagađenja - govori Krečinić.

Upozorava na ozbiljnost situacije u BiH, kada je riječ o kvaliteti zraka te ukazuje da to nije samo tehničko, već društveno pitanje.

- Nažalost, u Kaknju u posljednje vrijeme jako često imamo prekoračenje sumpor-dioksida, koji je, znamo, štetan gas i koji ima svoj utjecaj na ljudsko zdravlje - naglašava Krečinić.