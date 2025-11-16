Protesti u Tuzli: Građani transparentima poslali snažnu poruku

Najavljeni protesti u Tuzli su počeli, a građani se već okupljaju sa transparentima.
Ispred zgrade MUP-a TK i spomenika "Suza" nalazi se nekoliko desetina građana.
- Dosta je šutnje, dosta je neodgovornosti, dosta je žrtava - poručuje se na plakatima koji su postavljeni u Tuzli.
Kako navode organizatori, cilj je pokazati da građani neće šutjeti pred sistemskim nepravdama i zataškavanjima.
Podsjetimo, Tuzlu je nedavno pogodila tragedija kada je požar buknuo u Domu penzionera u kojem je živote izgubilo 15 osoba.
Prije toga, grad, država, ali i regija ostali su zatečeni stravičnom viješću o iskorištavanju dvije 15-godišnjakinje u svrhu prostitucije ili korištenja njihovih seksualnih usluga za koje su osumnjičeno osam lica, među kojima se, nalaze i visokopozicionirani policijski službenici te univerzitetski profesor.