Protesti u Tuzli: Građani transparentima poslali snažnu poruku

Najavljeni protesti u Tuzli su počeli, a građani se već okupljaju sa transparentima.

Ispred zgrade MUP-a TK i spomenika "Suza" nalazi se nekoliko desetina građana.

- Dosta je šutnje, dosta je neodgovornosti, dosta je žrtava - poručuje se na plakatima koji su postavljeni u Tuzli.

Kako navode organizatori, cilj je pokazati da građani neće šutjeti pred sistemskim nepravdama i zataškavanjima.