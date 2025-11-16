Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ISPRED MUP-A

Protesti u Tuzli: Građani transparentima poslali snažnu poruku

Podsjetimo, Tuzlu je nedavno pogodila tragedija kada je požar buknuo u Domu penzionera u kojem je živote izgubilo 15 osoba

Dnevni avaz
TUZLA - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+4
E. A.

16.11.2025

Najavljeni protesti u Tuzli su počeli, a građani se već okupljaju sa transparentima. 

Ispred zgrade MUP-a TK i spomenika "Suza" nalazi se nekoliko desetina građana.

- Dosta je šutnje, dosta je neodgovornosti, dosta je žrtava - poručuje se na plakatima koji su postavljeni u Tuzli.

Kako navode organizatori, cilj je pokazati da građani neće šutjeti pred sistemskim nepravdama i zataškavanjima.

Podsjetimo, Tuzlu je nedavno pogodila tragedija kada je požar buknuo u Domu penzionera u kojem je živote izgubilo 15 osoba.

Prije toga, grad, država, ali i regija ostali su zatečeni stravičnom viješću o iskorištavanju dvije 15-godišnjakinje u svrhu prostitucije ili korištenja njihovih seksualnih usluga za koje su osumnjičeno osam lica, među kojima se, nalaze i visokopozicionirani policijski službenici te univerzitetski profesor.

# TUZLA PROTESTI
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.