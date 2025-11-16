Ustalasalo se zbog izmjena Zakona o policijskim službenicima FBiH: Hoće li Federacija BiH dobiti političku miliciju ili ojačati FUP i MUP-ove?

Zbog brojnih kritika u javnosti Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima u FBiH povučen je iz parlamentarne procedure. Uz stručnu javnost i sindikati su upozoravali na to da se svojevrsni novi zakon, koji je vraćen na doradu, ne smije donositi „preko koljena“. Dok su predlagači iznosili kako se tim rješenjem želi ojačati FUP, ali i svi kantonalni MUP-ovi, pogotovo što svi „kubure“ s nedostatkom policijskih službenika, stručnjaci upozoravaju da se radi o političkom prijedlogu.

Politička moć

- Najspornije je što, očito, nije urađena kvalitetna analiza s pravnog, profesionalnog kadrovskog i etičkog aspekta, odnosno da se tačno definiše šta je cilj takve mjere. Je li cilj zadržavanje kvalitetnih iskusnih kadrova, je li cilj ublažiti probleme nedostatka policijskih sužbenika zbog velikog odlaska ljudi u penziju ili na neki način zadržavanje političke moći i utjecaja u samim policijskim strukturama - kaže za „Dnevni avaz“ profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Armin Kržalić.

Među najspornijim članovima tog prijedloga su vanredno unapređenje u činove višeg, samostalnog i glavnog inspektora, i to po preporuci komisije koju imenuje rukovodilac policijskog organa, odnosno kantonalni komesar ili direktor FUP-a, ali i da oni mogu produžiti rad onim policijskim službenicima koji su ispunili uvjete za prestanak radnog odnosa do 65. godine života.

- Sa aspekta iskusnih kvalitetnih kadrova koji bi mogli da rade mentorstva mlađeg kadra, to bi bilo društveno opravdano i korisno. Međutim, da li će se riješiti problem nedostatka policijskih kadrova, bojim se da neće, jer ostat će samo rukovodeći, dok većina policijskih službenika koji odlaze u penziju neće ostati zbog nedovoljnih primanja – govori Kržalić.

Mišljenja je da je Prijedlog trebao svakako biti povučen da se bolje uradi i pripremi, jer obiluje nedostacima i nepostojanjem jasnih kriterija.

Generacijska obnova

- Ne trebamo zaboraviti da dugotrajno zadržavanje istih kadrova, posebno na rukovodećim pozicijama, u velikoj mjeri konzervira postojeću hijerarhiju i, naravno, usporava generacijsku obnovu - naglašava Kržalić.

Prema mišljenju Sandija Dizdarevića, doktora sigurnosnih nauka i profesora kriminalističke psihologije, koji je među prvima kritikovao predloženo zakonsko rješenje, cijela priča vodi do stvaranja političke „milicije“.