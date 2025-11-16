Diplomatsko Oman-isanje: Šta je ministar Konaković sa svojom "rajom" završio u Omanu, gdje je sam sebe pozvao u posjetu?!

Ovako je prošle nedjelje Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine preko društvenih mreža informirao javnost o svojoj posjeti Sultanatu Oman gdje se 10. novembra 2025. godine u, koliko se može vidjeti na službenoj stranici MIP-a, sastao sa omanskim ministrom vanjskih poslova Sayyidom Badrom bin Hamadom bin Hamoodom Albusaidijem i ministrom saobraćaja, komunikacija i informacionih tehnologija Sultanata Omana Saidom bin Hamoodom Al Mawalijem, piše Slobodna Bosna .

"Završili Oman, eto nas nazad. Pa ćemo sutra natenane o svemu ako Bog da, nećemo iz daljine”.

Ministar - Omanopisac

Ono što najprije treba znati jeste da Ministarstvo vanjskih poslova BiH čak nije ni dobilo poziv za ovu posjetu nego je poruka o želji za posjetom upućena iz Sarajeva(!?). Kako se saznaje iz diplomatskih krugova, do zadnjeg trenutka uopće nije bilo jasno ko će uopće samopozvanu Delegaciju iz BiH primiti u Omanu.

Kada ministar Konaković kaže da su "završili Oman" ne radi se o tome, kako na prvi pogled izgleda, da on samog sebe persira, nego se množina odnosi na delegaciju koju je iz Sarajeva poveo sa sobom na ovu egzotičnu ekskurziju. U Sultanat je Oman poveo isključivo i svoju "raju" iz Kabineta, šefa kabineta Zlatana Burzića i sekretara ministarstva Edina Dilberovića. Nije, kako bi to dobri diplomatski protokoli podrazumijevali, bilo niti jednog državnog službenika, tipa-pomoćnika za bilateralne odnose, šefa Odsjeka za Aziju i Afriku, ili barem desk oficira za Oman. Burzić i Dilberović se inače nađu u pratnji ministra Konakovića tokom svih sličnih izleta, a za drżavu bepotrebnih i skupih putovanja, kao što su odlazak u Teheran i Saudijsku Arabiju. Samo se trude da na fotografijama budu manje zapaženi.

Mediji su dalje objavili isprazno saopštenje da je “tokom sastanaka istaknuto da su bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Sultanata Omana tradicionalno dobri, bez otvorenih pitanja, ali da postoji značajan prostor za njihovo daljnje unapređenje u svim oblastima, posebno u sferi ekonomske saradnje”.

Na sastanku sa omanskim ministrom vanjskih poslova ministar Konaković je upoznao sagovornika sa aktuelnom političkom situacijom u našoj zemlji, reformskim procesima te putu BiH u EU i NATO. (?!) Treba li uopće naglašavati koliko je neodgovorno u vrijeme diplomatske antidržavne oluje Milorada Dodika i mreže njegovih lobista, odlučivanja ko će biti pregovarač BiH sa EU, i najave zatvaranja ambasade važne evropske zemlje – Belgije u Sarajevu, ikako razmišljati o ovakvom izlišnom putu, a kamoli ga realizirati.

Pozvao sam te, da me pozoveš

U saopštenju se dalje navodi: “Ministri su se složili da su politički odnosi veoma dobri, ali da ih ne prati odgovarajuća ekonomska saradnja, te su izrazili spremnost da se ulože dodatni napori kako bi se to stanje unaprijedilo.”!? Podsjetimo da je prethodna ministrica vanjskih poslova Bisera Turković, bila u posjeti Omanu u martu 2021.godine, i tada je održala sastanak sa privrednicima iz ove zemlje, na kojem je ozvaničen početak rada Počasnog konzulata BiH. Šta je uslijedilo nakon ove posjete? Koji su to rezultati na temelju kojih je zatražena posjeta onog koji je naslijedio?

Sultanat Oman, inače, nema svoje diplomatsko predstavništvo u Bosni i Hercegovini, pa našu zemlju “pokriva” iz svoje ambasade u Rimu. Prošle godine je ambasadu Omana u Italiji posjetila delegacija Vanjsko-trgovinske komore BiH predvođena potpredsjednikom Zdravkom Marinkovićem. Tom prilikom su vođeni konkretni razgovori o trgovinskoj razmjeni dviju država. Za razliku od ispraznog diplomatskog besposličarenja dvoje posljednjih ministara, ambasador Omana u Rimu je obećao "konkretnu pomoć razvoju trgovine i promocije Bosne i Hercegovine i njenih potencijala" i najavio posjetu privredne delegacije Omana našoj zemlji.

Treba li napomenuti da u Konakovićevoj delegaciji koja je uličarski rečeno, “završila Oman” nije bilo predstavnika Vanjskotrgovinske komore BiH niti bilo koga ko se bavi konkretnim poslom, ekonomijom, proizvodnjom, trgovinom, turizmom?

Pored dvojice privilegiranih, tandem Burzić-Dilberović, koji bez razumnog povoda putuju nauštrb diplomata koji bi morali biti u delegaciji, uvijek se tu nađe još jedna osoba iz Kabineta kako bi fotografisala brojne ministrove “uspjehe”koji se poslije, bez realnog pokrića, uz hvalospjeve objavljuju u medijima i društvenim mrežama, piše Slobodna Bosna u osvrtu na posjetu.