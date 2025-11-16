Šef njemačke diplomatije započeo turneju po Zapadnom Balkanu: "Ako želite u EU, ovo morate učiniti odmah"

Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Vadeful (Johann Wadephul) započeo je diplomatsku turneju po Zapadnom Balkanu, a prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu osvrnuo se na trenutnu političku situaciju i perspektivu zemalja regije u okviru proširenja EU.

Vadeful je u saopćenju za javnost istakao da su zemlje Zapadnog Balkana sastavni dio evropske porodice.

- Šest zemalja Zapadnog Balkana čine dio evropske porodice. Njemačka ih podržava na putu ka EU sa predanošću i ambicijom – bilateralno, kroz EU i Berlinskim procesom. Po prvi put nakon dugo vremena postoji realna šansa da proces pristupanja ostvari značajan napredak. Mnogi ljudi u regiji s pravom očekuju da će se intenzivni napori na ovom putu isplatiti – prema principu zasluga - rekao je Vadeful.

Dalekosežne reforme

On smatra da su za budućnost u EU potrebne dalekosežne reforme.

- Svako ko želi postati dio ove pravne zajednice i ekonomskog prostora mora preuzeti odgovornost – čak i ako to zahtijeva teške korake. Vladavina prava, borba protiv korupcije i zaštita temeljnih prava su neosporni. Naši saveznici u NATO-u, Crna Gora i Albanija, posebno su nedavno ostvarili značajan napredak; druge zemlje još uvijek imaju mnogo posla - dodao je ministar.

Preduslovi za članstvo

Reforme i jasna posvećenost zajedničkim vrijednostima su preduslovi za članstvo u EU.

- One također predstavljaju osnovu za stabilne, demokratske države koje štite manjine, otvaraju put ekonomskom rastu i ne dopuštaju da budu odvrnute od izabranog kursa, unatoč pokušajima dezinformacija i manipulacija od strane autoritarnih država poput Rusije - pojasnio je Vadeful.

Posebno je naglasio važnost diverzifikacije snabdijevanja energijom.

- Ključno je proširiti energetske izvore kako bi zemlje Zapadnog Balkana ojačale svoju dugoročnu nezavisnost i suverenitet. Mi u Njemačkoj znamo koliko to može biti bolno, ali i neophodno. Za uspjeh reformi potrebni su jaki partneri – poput Njemačke, najbližeg ekonomskog i trgovinskog partnera regije, s kojom mnogi imaju bliske lične i profesionalne veze. EU također ima interes da regija ne bude prepuštena silama koje nastoje destabilizirati demokratije. Samo tako Evropa može ostati snažna. Jasno je da i EU sama treba reforme da bi ostala sposobna za djelovanje i prijemčiva - naglasio je Wadephul.

Konkretna budućnost

Na kraju je istakao da EU ne smije biti samo obećanje već konkretna budućnost.

- Posebno u vremenima geopolitičkih previranja, samo snažna, ujedinjena Evropa može garantirati prosperitet, sigurnost i slobodu našeg kontinenta na duži rok. O tome ću razgovarati sa kolegama u šest država Zapadnog Balkana i naglasiti da EU nije daleko obećanje, već konkretna budućnost - zaključio je ministar.