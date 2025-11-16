Šmit s njemačkim ministrom: BiH nije sama, Vadefulova posjeta dolazi u ključnom trenutku

Visoki predstavnik Kristijan Šmit obratio se javnosti nakon sastanka s ministrom vanjskih poslova Njemačke Johanom Vadefulom u Sarajevu.

Kazao je da mu je drago da je primio ministra u Sarajevu.

- 30 godina smo nakon rata, u zemlji koja je preživjela mnogo katastrofalnih iskustava, sada smo okrenuti budućnosti. Ovo je važna posjeta u ključnom trenutku. Nakon teških mjeseci sada postoji razlog za optimizam. Postoji razlog za nadu da su institucije spremnije da se na konstruktivan način suoče s izazovima koji su prd nama. Oduševljen sam otpornošću institucija u prethodnim mjesecima da se odupru izazovima. Pohvaljujem ulogu međunarodne zajednice u ovoj godini. Moram biti više optimističan u napretku BiH prema Evrpskoj uniji - rekao je Šmit.

Dodao je da je potrebno još dosta toga uraditi, a puno je toga u rukama birača.

- Međunarodna zajednica je potrebna pružiti podršku tamo gdje je to potrebno. Pridržavat ću se svog mandata koji mi je dala međunarodna zajednicaa i Ujedinjene nacije. Vaša posjeta je važan signal da BiH nije sama. Kao visoki predstavnik želim se zahvaliti Njemačkoj i podršci koju pružate. Još jednom izražavam dobrodošlicu vama i delegaciji iz Bundestaga - zaključio je.