Mahir Dević o stanju u Kantonu Sarajevo: "Novca više nema, Trojka zaposlila dodatnih 2.000 ljudi na budžet"

Skupština Kantona Sarajevo na posljednjoj sjednici usvojila je Nacrt Budžeta za 2026. godinu u iznosu od 1,6 milijardi maraka.

Veći dio sredstava predviđen je za plaće, dok će prioritetna izdvajanja u 2026. godini biti usmjerena na obrazovanje, privredu, rad i socijalnu zaštitu, kao i pomoć raseljenim licima i izbjeglicama.

Iz klubova vladajućih stranaka napominju da je riječ o inicijalnom dokumentu i da ga je potrebno dopuniti.

Zastupnik opozicione SDA u Skupštini Kantona Sarajevo, Mahir Dević, za Hayat.ba kaže da je budžet trenutno prilično realan, ali da očekuje da će ga vlast, koju čine stranke Trojke, dodatno "napuhati" za nekoliko stotina miliona KM.

- Oni su Kanton Sarajevo doveli u vrstu dužničkog ropstva. Novca više nema, kasni se sa svim isplatama. Osim kredita koji idu za infrastrukturne projekte, razvojna komponenta budžeta potpuno je uništena. Budžet je opterećen ozbiljnim deficitom zbog vraćanja kredita u narednoj godini. Ne očekujemo ništa pozitivno, osim što će se oni boriti da osiguraju isplatu plaća budžetskim korisnicima - kaže Dević.

Problem s isplatama plaća posebno je izražen u proteklih šest mjeseci, što su ranije isticali i sindikalisti, jer su primanja u KS kasnila, iako je ovaj kanton nekada bio među najorganizovanijim.

- S ovom vlašću u KS imamo najnižu osnovicu za obračun plaća u Federaciji BiH. Livanjski kanton, Bosansko-podrinjski i drugi manje razvijeni kantoni imaju veću osnovicu. Problem je što su oni zaposlili dodatnih 2.000 ljudi u budžet, što građane košta više od 130 miliona KM godišnje. Više nema prostora. Da su ostali na broju zaposlenih koji su naslijedili od SDA – 14.000 u 2020. godini – imali bismo preko 130 miliona KM za kapitalne projekte. To bi donijelo procvat KS, ali, nažalost, nije tako - zaključuje Dević.